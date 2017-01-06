Bakan Işık'tan 'İncirlik' açıklaması: Son karar Türkiye'nin kararıdır

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ABD SÖZÜNÜ TUTMAZSA BİZ TEMİZLERİZ"

Rakka ve Münbiç operasyonuna dair değerlendirme yapan Işık, "Rakka operasyonunda PYD değil bölge halkı olmalı. ABD Münbiç'te sözünü tutmazsa, o zaman Türkiye bu temizlik harekatını yapacak" dedi.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN KAPATILMASI TARTIŞMASI

Son günlerde gündemde yer alan İncirlik Üssü'ne dair açıklamalarda bulunan Işık, ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonlarda üstüne düşeni yapmadığını hatırlatarak şunları söyledi: "Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir. Muhataplarımızla konuşuyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor, ABD ve diğer ülkelerden samimiyet bekliyoruz. Sonuna kadar görüşmeleri sürdüreceğiz. Son karar Türkiye'nin kararıdır."

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Teknik bilgileri İçişleri Bakanlığımız toparlıyor. Fethi Sekin ve Musa Can isimli çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Reina'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölge yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Bu olayları öyle okumak gerekiyor. Türkiye'nin etkisizleştirilmesi için terör sistematik olarak artırılma gayreti içinde. Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali sonrası PKK terörü yükseldi. Yetmedi DEAŞ, yetmedi FETÖ Türkiye'nin başına bela edildi. Bir PKK, bir DEAŞ eylem yapıyor sankinöbetleşe gibi. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluk, bu tehlikeleri bertaraf etmek için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Belki 50-100 sene sonra dünyanın gidişatını etkileyen en temel bölge olarak yazacaklar. Terörün asıl amacına karşı dikkatli, hassas, proaktif olmamız gerekiyor. İlk işaretlerin PKK'yı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

REİNA SALDIRISI

Çok profesyonelce bir terör eylemi. İnanılmaz soğukkanlı bir terörist sözkonusu. Arkasında bir takım kuvvetlerin olduğu muhtemel. Bilgiler olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Çok profesyonlece yapılmış, planlanmış bir terör eylemi.

SİLAHLAR DEAŞ'TAN ÇIKIYOR

ABD, DEAŞ'la mücadele edeceğim diye, PYD'yi partner olarak seçti. Biz bunun yanlış olduğunu baştan beri söylüyoruz. PYD, PKK'nın uzantısıdır. Muhataplarımıza söylüyoruz; PYD, PKK'nın Suriye koludur. Terör örgütüyle işbirliği yapmak yılanla çuval girmektir. ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek. Tüm terör örgütleri kendilerini destekleyenlere ödetmiştir. DEAŞ'la savaşılsın diye verilen silahlar DEAŞ'tan çıkıyor.

ABD'DE YENİ YÖNETİM

Saddam Hüseyin'in devrilmesinden itibaren bölgede ciddi tribülans var. Bu sadece Türkiye'de değil, ABD'de sorgulanıyor. ABD yapması gerekeni yapmadı. Kendi güvenirliklerini de yitirmelerine yol açtı. Sayın Obama'nın ikinci döneminin politikasızlık üretmesi ABD'de tepki oluşturdu. Yeni dönemde ümit ederiz ki, yeni ABD yönetimi Suriye'yi doğru okur, başta Türkiye olmak üzere iyi bir istişareyle yapılması gerekenler yapılır.

EL BAB OPERASYONU

El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DEAŞ vardı. El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı. Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi, sadece DEAŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları.