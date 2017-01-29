Bakan Işık, Edirne ziyaretleri kapsamında bir gazetecinin, “Bugün Kardak kayalıklarını ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Yunan botları tarafından engellenmeye çalışıldığı iddiaları var, bu konuda neler söylemek istersiniz” sorusu üzerine, Genelkurmay Başkanı Akar'ın rutin programları çerçevesinde bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

“Ege’de hiçbir şekilde Türkiye emrivakiye boyun eğmez”

Bakan Işık, Ege Denizi’nde tam bir barış atmosferinin hakim olmasını istediklerine değinerek, “Türkiye olarak bizim temel bir yaklaşımımız var. Ege bir barış denizi olsun, barış gölü olsun. Her türlü sorunlar barışçıl yollarla konuşarak çözülsün. Bu noktadaki tavrımız sürüyor. Bu konudaki tavrımızda en küçük bir değişiklik yok ama bölgede de hiçbir şekilde emrivakiye Türkiye'nin boyun eğmeyeceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye sahip değilim doğrusu. Ama dediğim gibi sorunların konuşularak barışçıl yöntemlerle çözülmesi en temel prensibimiz” dedi.