Bakan Kaya: Amaç hükümeti yıpratmak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, koruyucu ailelikten, yaşlı bakım merkezlerine, kadına şiddeti ve erken yaşta evlilikleri engellemeye yönelik çalışmalardan, çocuklara verilen desteklere kadar birçok konuda çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Sayan Kaya, geçtiğimiz günlerde eşinin cep telefonunda ByLock çıktığına ilişkin çirkin iddialara sert dille yanıt verirken "Ben bunun şahsımla ilgili bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Buradan hükümetimize zarar verecekler. Çamur at izi kalır yapamazsınız. Takip edeceğim yakından, öyle bitti gitti sanmasınlar" şeklinde konuştu.

Aile Bakanı Sayan Kaya'dan öne çıkan başlıklar şöyle:

ERKEN YAŞTA EVLİLİK ORANLARINI DÜŞÜRECEĞİZ: Ağrı'da erken yaşta evlilik Türkiye ortalamasının üzerinde çıktı. Şu anda Türkiye ortalaması yüzde 4,6, Ağrı'da yüzde 6 civarında çıktı. Ağrı'yı hemen pilot il yaptık. Milli Eğitim, sağlık il müdürleri ve bizim Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) personellerimiz okul yaşında olup okula gönderilmeyen çocukların olduğu evlere tek tek ziyaretler yapıyorlar. İnşallah düşecek bu oran.

ÇOCUKLAR MAHKÛM EDİLMEYECEK:

Biz aslında cezaevinde olanlara "Çocuğa bakabiliriz" diyoruz. Cezaevlerinde yaklaşık 600 çocuk var. Bunlara yönelik çocukları 0-3 yaş, 3-6 yaş şeklinde gruplayarak Adalet Bakanlığı'yla yeni bir çalışma başlattık. Cezaevindeki fiziki şartları iyileştiriyoruz. Çocukları neden mahkûm edelim?

BAKANLIKTA AİLE GÜNÜ: Haftada bir gün Aile Günü yapıyorum. Haftada bir gün mesaiden erken çıkmaya çalışıyoruz. Özellikle akşam saat 7'den sonra personelin evinde olmasını, ailesiyle vakit geçirmesini önemsiyoruz.

AİLEYE UYGUN İÇERİKLERE ÖZEL DESTEK: Televizyonlarda da aile yapısının korunması için RTÜK ve Aile Bakanlığı ortak çalışıyoruz. Ailenin korunmasına yönelik içeriklere destek vereceğiz, RTÜK açıkladı, 6 milyon civarı bir meblağ olacak.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR: Çocuk noktasında ciddi sıkıntımız var. Geçtiğimiz günlerde bir ilkokul ziyareti sırasında sınıftaki çocuklara teker teker kaç kardeşleri olduğunu sordum, cevap hep 2 idi. 2 çocuk bizim yaşlandığımızı gösteren bir sayı. Ortalama çocuk sayısının 2.1'in altında olması yaşlandığımızı gösteriyor. Yaşlanan bir nüfus olacağız. Onun için Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan 'En az 3 çocuk' diyor, ülkenin geleceğini düşünerek.

ÇİRKİN BİR ALGI YÖNETİLİYOR

ByLock ve özel hayatımla ilgili söylenenler çok çirkin iftiralar. Bakan olduğumdan beri zaten özel hayatım üzerinden çirkin bir algı yönetiliyor. Ben bunun benim şahsımla ilgili bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Buradan hükümete zarar verecek, hükümetimize zarar verecekler. Çamur at izi kalır yapamazsınız. Takip edeceğim yakından, öyle bitti gitti sanmasınlar.

KÜÇÜKKAYA HESAP VERDİ

Bakan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını ve bu nedenle de çiftin boşandığı iftirasını ortaya atan Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün ifade verdi. Küçükkaya, iddiayı televizyon programında dile getirmiş, ancak açıkladığı ismin Bakan Kaya ve ailesiyle hiçbir bağlantısı olmadığı sadece "isim benzerliği" olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı soruşturmada hakkında işlem başlatılan avukat Fidel Okan'ın da Ankara'da ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kaynak: SABAH