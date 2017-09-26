Bakan Kaya: Hedefimiz kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmak

Valilik, belediye, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle "Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi" düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tünfenkci, TOBB Bakanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.

Kongerenin açılışında konuşan Bakan Kaya, bu kongreyle Bingöl'den nice girişimcilik hikayelerinin çıkmasını ve yatırımların gelmesini temenni ederek, şunları söyledi: "Hükümet olarak kadınlara ait meseleleri demokrasi meselesi olarak görüyoruz. İleri demokrasi çerçevesinde de kadın faktörünün sosyo ekonomik katılımının en geniş manada hayata geçirilmesinin mücadelesini veriyoruz. Kadın erkek eşitliğini sağlamanın yolu aslında kadınlar ve erkekler arasında bütün yaşam alanlarını ikiye bölmekten asla geçmiyor. Aslında kadınlar ve erkeklerin bu ortak yaşam alanını ortak kullanmasından geçiyor. Hükümet olarak son 15 yılda devrim niteliğinde nice gelişmelere öncülük ettik. Bizim toplumsal yapımızda, devlet geleneğimizde kadınlar aslında hep önde ve öncü oldular. Erkeklerle birçok alanda omuz omuza mücadele ettiler. Destanlarımızda, masallarımızda, türkülerimizde, ninnilerimizde, hikayelerimizde ve romanlarımızda kadınların kutsallığı ve kahramanlıkları hep vurgulandı."

"Kadınsız yönetim büyük bir eksikliktir"

Seçme ve seçilme hakkının Türkiye'de diğer ülkelere nazaran çok önce olduğunu, 1930'da belediye meclisine 1933'de muhtarlığa ve 1934'te ise milletvekilliğine seçilme hakkının kazanıldığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti: "Fransa'da 1944'te, İtalya'da 1945'te, Yunanistan'da 1952'de ve İsviçre'de ise 1971'de kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu unutmamalıyız. Kadının statüsünün daha güçlü olduğu Türkiye, gelecek hedeflere büyük ve emin adımlarla ilerleyecektir. Kadınsız siyaset, kadınsız demokrasi ve kadınsız yönetim sadece kadınlar için değil bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Cumhuriyetin kuruluşunda ve yükselmesinde kadınları hep en ön saflarda gördük. Türkiye'nin demokrasi sınavında ve kalkınma yarışında kadınlarımız emek, alın teri ve fikir mücadelesi verdi. Bugün kadınların emeklerinin sonuç verdiğini gururla görüyoruz. Bu durum bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

Kız çocuklarının okullaşma oranı

Bakan Kaya, kız çocuklarının eğitim haklarını sonuna kadar kullanmasını çok önemsediklerini dile getirerek, "Hükümet olarak kız çocuklarının eğitime katılımı sağlamak için önemli adımlar attık. 15 yılda kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 80'e çıkardık. Hedefimiz bunu yüzde 100'e çıkartmaktır." ifadelerini kullandı.

Çalışan kadının iş hayatında yaşadığı sorunlardan birinin çocuğunun bakımı olduğunu, bu nedenle annelik izinlerini uzattıklarını hatırlatan Kaya, çocuğu ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkını da kadınlara verdiklerini, babaların da bu haktan faydalanabileceğini belirtti.

Kaya, Türkiye'de işveren olarak ve kendi adına çalışan kadınların oranının yüzde 15 olduğuna dikkati çekerek, bu oranı yeterli bulmadıklarını, hedefin en az yüzde 50 olması gerektiğini kaydetti.