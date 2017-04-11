Bakan Kaya: Türkiye’yi çok daha güçlü bir hale getireceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir dizi etkinliğe katılmak için geldiği Yalova'da, Cengiz Koçal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti seçim irtibat bürosunda partililerle buluşan Kaya, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da bu milletin çok önemli bir referandum için sandık başına gideceğini belirtti.

Kaya, bu ülkenin dönüm noktası olacak tarihin 16 Nisan olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Allah’ın izniyle 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni çok güçlü bir 'evet'le, sizlerle birlikte geçireceğiz. AK Parti'ye 15 yıldır omuz veren, destek veren siz değerli Yalovalılar, siz değerli hemşehrilerimiz, inşallah 16 Nisan'da da çok güçlü bir 'evet'le, istikrarlı yönetim anlayışını Türkiye’nin kalıcı sistemi haline getireceğiz. 16 Nisan niçin çok önemli? 16 Nisan’da Türkiye’nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek inşallah. Sizlerle birlikte Türkiye’yi çok daha güçlü bir hale getireceğiz."

"Hayır kampanyalarına destek çıkan Avrupa ülkeleri var"

Türkiye düşmanlarının "hayır" kampanyasına destek olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti: "Sevgili Yalovalı kardeşlerim, bakın bugün Türkiye düşmanlarının hepsi birleşmiş 'hayır' kampanyalarına destek çıkıyorlar. Bizi Avrupa’ya sokmayan, bizi sınır dışı etmek isteyenler 'hayır' kampanyalarına sahip çıkıyorlar değil mi? PKK’nın 'hayır' kampanyasına, DHKP-C'nin 'hayır' kampanyasına, Türkiye’de o hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün 'hayır' kampanyalarına destek çıkan Avrupa ülkeleri var. 16 Nisan'daki çok güçlü bir 'evet' Türkiye düşmanlarının üzerine korku salacak inşallah.

Onlar ne için 'evet' çıkmasını istemiyorlar biliyor musunuz? Çünkü 'evet' çıkarsa biliyorlar ki bu ülke çok daha hızlı büyüyecek, çok daha emin adımlarla 2023'e, 2053'e, 2071'e ilerleyeceğiz. Türkiye’nin büyümesinin karşısında kim varsa 'hayır' kampanyalarında birlik olmuş. Bunu çok iyi anlatmamız lazım milletimize. Son birkaç gün Yalova’da siz değerli hanımefendiler, çalınmadık kapı bırakmamanız lazım. Son birkaç günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görerek bu meseleyi siyaset üstü bir mesele görerek tüm kardeşlerimize anlatmamız lazım. Bu sizlerin, bizlerin görevi. İnşallah Yalova’dan çok güçlü bir destek bekliyoruz, güçlü bir 'evet' bekliyoruz. Sizlerle birlikte yeni Türkiye'yi kurmak istiyoruz."