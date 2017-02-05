Bakan Kılıç, Alman gençlik kuruluşları üyelerini kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Alman gençlik kuruluşları üyelerini kabul etti.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın merkez binasında gerçekleşen kabulde, Bakan Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği, Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) gençlik kolları üyelerini ağırladı.
Kabulde, Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik çalışmaları ele alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.