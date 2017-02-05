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Bakan Kılıç, Alman gençlik kuruluşları üyelerini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Alman gençlik kuruluşları üyelerini kabul etti.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın merkez binasında gerçekleşen kabulde, Bakan Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği, Deutschlands Uluslararası Komisyon üyeleri ile Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) gençlik kolları üyelerini ağırladı.

Kabulde, Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik çalışmaları ele alındı.

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