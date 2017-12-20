Bakan Kurtulmuş: Şova çevirdi

Bakan Kurtulmuş, HAK-İŞ 6. Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, “Eğer bir yarışma 6'ncısını yapıyorsa, gelenekselleşmeye başlamış demektir. Yarışma uluslararası katılım bakımından değerlendirildiğinde önümüzdeki yıllarda çok önemli bir yarışma niteliği taşıması kuvvetli muhtemeldir. Biz de Kültür Bakanlığı olarak bu konuda üzerimize düşen ne sorumluluk varsa, destek vereceğimizi belirtmek isterim. Bu yarışma Türkiye'nin uluslararası tanıtımında pozitif algının oluşması açısından önemli bir çaba olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Bu yıl "Buğday" ve "Ayla" filmlerinin uluslararası platformlarda yer aldığını da hatırlatan Kurtulmuş, "Biz uluslararası alanda mücadele edebilecek bir noktaya geldik. Kendi zengin kültürümüzü sinema dilinde hem gelecek kuşaklara aktarmak hem de dünyaya tanıtmak durumundayız" diye konuştu.

"Bunların amacı krizler üzerinden dünyaya düzen vermektir"

Bakan Kurtulmuş gündeme dair de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye algı operasyonları yapmak ve çelme takmak isteyenlerin olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Dünya sisteminin yanlışlıklarını dile getiren ve iradesiyle engellemeye çalışan bir Türkiye'nin varlığı, dünyada birçok kimseyi rahatsız ediyor. Özellikle günümüzde kaoslar, krizler ve çatışmalar üzerinden dünyada güç devşirmeye çalışan bir cephenin olduğunu açıkça ifade etmemiz lazım. Her ülkede var bundan, Amerika'da da var, Avrupa ülkelerinde de var, doğuda da batıda da var. Bunların amacı krizler üzerinden dünyaya yeni bir düzen vermektir. Buna karşı da başta Türkiye olmak üzere barıştan yana bir cephenin de olduğunu hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

"Siyonist lobilerin desteğini kazanmak istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesine de değinen Kurtulmuş, "Bu karar aslında sadece bir adamın kendisinden kaynaklanan bir adım olmadığını görmemiz gerekiyor. Mecazi olarak 'Trump imza attı' diyoruz ya, Trump imza atmanın mecazi şeklinin de üstüne çıkarak, imzayı da şova dönüştürdü. O imzayı atarken de 'Ey Siyonistler, ben sizin yanınızdayım. Beni destekleyin' dedi. Kendi iç desteğini kaybetmiş olan Trump'ın Siyonist lobilerin desteğini kazanarak dünyaya şekil vermek isteyen bu kaos cephesine verdiği açık bir destek vardır. Bu kararla birlikte dünyada yeni çatışmanın kapılarını açacaklarını biliyorlar. Bu sadece bir başkent değiştirme kararı değil, bu Kudüs'ün tamamıyla ilhakı kararıdır" diye konuştu.

HAK-İŞ'in ev sahipliğinde düzenlenen törende Genel Başkan Mahmut Arslan, Ankara Milletvekilleri de yer aldı. Ayrıca 5 bin 404 kısa film katılımının olduğu yarışmaya; Azerbaycan, Cezayir, Belçika, Malezya, Fransa, Bangladeş, İsveç, Amerika, İran ve Rusya'dan katılan yönetmen ve yapımcılar filmleriyle ödül kazanan ülkeler arasına girdi. Konuşmaların ardından kısa film sahiplerine ödülleri takdim edildi.