Bakan Kurtulmuş: Türkiye olarak Avrupa Bölgesi'nden BMDTÖ Yürütme Konseyi üyeliği için adayız

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'in Chengdu şehrinde 11-16 Eylül'de gerçekleştirilecek (BMDTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı öncesinde Pekin'i ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanı ile görüşecek.

Kurtulmuş, ikili görüşmelerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Bölgesi'nden adaylığını açıkladığı BMDTÖ Yürütme Konseyi üyeliği için yapılacak oylamaya katılacak.

İki ülke arasındaki kültürel ve turizm işbirlikleri konusunda hazırlanan projelerin ele alınacağı görüşmenin ardından Bakan Kurtulmuş, iş adamları ve Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Bakan Kurtulmuş, BMDTÖ 22. Genel Kurulu'nun yapılacağı Chengdu'da Çin Ulusal Turizm İdaresi Başkanı ve Çin turizm sektörünün temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

BMDTÖ Genel Sekreteri Taleb Rifai ile bir araya gelecek olan Kurtulmuş, üye ülkelerin bakanlarıyla da ikili görüşmelerde bulunacak.

"Çin ziyaretini önemsiyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin turizm politikalarıyla Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün politikalarının örtüştüğünü belirterek, "Türkiye olarak Avrupa Bölgesi'nden BMDTÖ Yürütme Konseyi üyeliği için adayız. Ülkemizin yürütme konseyi üyeliğini kazanması, Türkiye turizminin gelişmesi ve Türkiye'nin turizm dilini kullanarak uluslararası alanda etkinliğinin artırılması bakımından önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de turizmin önemli bir potansiyele kavuştuğunu belirten Kurtulmuş, sağlık turizminden spor turizmine, inanç turizminden dağ turizmine ve kış turizmine kadar ülkede bu alanda çeşitliliğin arttığını aktardı.

Bakan Kurtulmuş, ürün çeşitliliğini sağlamak ve pazar çeşitlendirmesi yapmak zorunda olduklarına işaret ederek, Çin, Japonya ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkelerine çıkarma yapmak gerektiğini, bu kapsamda Çin ziyaretini önemsediklerini vurguladı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çin'den gelecek turist sayısını artırmak için arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Çin'e yapacağımız bu seyahatte önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. 2018 yılının Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı' olarak ilan edilmesi bizim için büyük bir avantaj. Bu kapsamda yapılabilecek etkinlikler ve Türkiye'nin tanıtımları konusunda da faaliyetlerimiz sürüyor."

BMDTÖ Yürütme Konseyi üyeliği için Türkiye'nin adaylığı

BMDTÖ Yürütme Konseyi üyeliği için Türkiye'nin aday olduğunu anımsatan Kurtulmuş, 22. Genel Kurul'da buna ilişkin de oylamanın yapılacağı bilgisini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin turizm politikalarıyla Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün politikaları da örtüşüyor. Türkiye olarak Avrupa Bölgesi'nden BMDTÖ Yürütme Konseyi üyeliği için adayız. Ülkemizin yürütme konseyi üyeliğini kazanması, Türkiye turizminin gelişmesi ve Türkiye'nin turizm dilini kullanarak uluslararası alanda etkinliğinin artırılması bakımından önemli bir adım olacaktır. Biz, hem karşılıklı BM Dünya Turizm Örgütü'ne yapacağımız hem de bu örgütün yürütme kurulu üyeliği vasıtasıyla Türkiye'nin bölge barışına yapacağı katkılar dolayısıyla bu üyeliği önemsiyoruz."

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 2023 hedefine de değinerek, bu yıla gelindiğinde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak istediklerini bildirdi.