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Bakan Müezzinoğlu safra kesesi ameliyatı oldu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bu sabah İstanbul´da safra kesesi ameliyatı oldu. Bakan Müezzinoğlu´nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • DHA
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Bakan Müezzinoğlu, bu sabah 08.30´da İstanbul Avcılar Hospital´da safra kesesi iltihabı (Akut taşlı kolesistit) nedeniyle `laparoskopik kolesistektomi" adı verilen kapalı yöntemle ameliyat edildi.
 
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Bakan Müezzinoğlu´nun ne zaman taburcu olacağı konusunda bilgi verilmedi.

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