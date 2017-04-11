Bakan Müezzinoğlu safra kesesi ameliyatı oldu
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bu sabah İstanbul´da safra kesesi ameliyatı oldu. Bakan Müezzinoğlu´nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- DHA
Bakan Müezzinoğlu, bu sabah 08.30´da İstanbul Avcılar Hospital´da safra kesesi iltihabı (Akut taşlı kolesistit) nedeniyle `laparoskopik kolesistektomi" adı verilen kapalı yöntemle ameliyat edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Bakan Müezzinoğlu´nun ne zaman taburcu olacağı konusunda bilgi verilmedi.
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