Bakan Mustafa Varank Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğine katıldı

Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 2050 rakımlı Antalya Saklıkent'teki 21. Ulusal Gözlem Şenliği'ne katıldı.

Katılımcılarla gözlem yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından etkinlikle ilgili şunları paylaştı: "TÜBİTAK 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde gençlerimiz ve aileleriyle birlikte ay, yıldızlar ve gezegenleri gözlemledik. Şenliğimizi, 2050 rakımlı Antalya Saklıkent’te tüm gökbilim meraklılarının katılabileceği uluslararası bir etkinliğe dönüştürmek için çalışmalara başladık."