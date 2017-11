Bakan Özhaseki, Hatay'daki müze otel inşaatını gezdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da yapımı devam eden müze otel inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki, Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindekilerle Antakya Haraparası Mahallesi'nde otel yapım çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntılar üzerine yapılacak müze otel alanına geldi.

Burada firma ve müze yetkililerinden bilgi alan Özhaseki, müze otelin tanıtım videosunu izledi.

İnşaat alanını da gezen Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 yıl süreyle yaptığı belediye başkanlığı sırasında bir dönem Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüğünü kaydetti.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her bir köşesinde, ya ölümsüz bir eser var ya çok heyecanlı bir macera yaşanmış ve orada bugüne kadar izini sürdürebilen tüm dünyanın ilgisini çeken çok önemli eserler var. Korumacılık bizde çok geç başladığı için bu eserleri birçoğunu yok etmişiz. Ama geldiğim şu noktada bir Türk insanı, bir bakan olarak iftihar ettiğim bir manzarayla karşılaştım. Burada otel yapmaya kalkan iş adamımız karşısına çıkan bu manzarayı korumuş. Çok büyük masraflar etmiş, bu tarihe saygısını ortaya koymuş. Oteli de üzerine çok modern bir anlayışla tarihi eserleri her an sergileyebilecek, her gelenin görebileceği anlayabileceği şekilde inşa etmiş."

Bu yapının oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Özhaseki, yapı bittiğinde ve çevresiyle kentsel dönüşüme uğradığında bu alanın herkesin görmek istediği bir yer olacağını vurguladı.

Ardından Antakya Belediyesi'ni ziyaret eden Özhaseki, Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özhaseki'ye ziyaretinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk ve Fevzi Şanverdi de eşlik etti.