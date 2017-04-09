Bakan Özhaseki: Tek millet, tek vatan, tek bayrak diye bas bas bağıran biziz

Özhaseki, Oto Sanayiciler TOKİ kura çekim töreninde, Kayseri'nin en büyük avantajının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda aynı anda pek çok terör örgütüyle baş ettiğini anlatan Özhaseki, hem FETÖ hem PKK hem de DEAŞ ile mücadelenin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Özhaseki, Türkiye'nin pek çok badire atlattığı halde geçen yıl büyüme hızının yüzde 2,9'a ulaştığını belirterek, "Bu, AB ülkelerinin iki misli. Bu badireler o ülkelerde olsa çökerlerdi. Fransa'da bir, iki patlama oldu, bir yıldır olağanüstü hal var neredeyse. Geçenlerde bir toplantı için gittim, her yer polis kaynıyor. Bizde sokağa çıkın, varlığı yokluğu belirsiz olağanüstü halin. Biz, olağanüstü hali kötüler için ilan ettik, iyiler, vatandaş için ilan etmedik. Bu namussuzları işten atmak için ilan ettik. PKK'lıları da attık, FETÖ'cüleri de attık, temizledik, kolaylaştırdık." diye konuştu.

- Halk oylaması

16 Nisan'daki halk oylamasında güçlü bir "evet" çıkacağını ifade eden Özhaseki, böylece Türkiye'nin önünün daha da açılacağını, kavgalı sistemin sona ereceğini vurguladı.

Vesayetin sona ermesi için destek istediklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti: "Bizim irademiz geçerli olsun, Ankara'ya yansısın. Biz seçelim, kurda kuşa yem olmadan gitsinler, idare etsinler. Vatandaş seçsin diyoruz. Mühür sizde, yetki sizde. Bu sistemde yetki size geçiyor, söz geçiyor. Siz seçiyorsunuz, siz takip ediyorsunuz. Yüzde 51 ile seçeceksiniz, hükümetini kuracak, kimseye eyvallah etmeyecek, 5 yıl hizmet edecek. Artık ana muhalefet partisinin yalanlarından iğreniyorum. Ben belediye başkanlığı dönemimden alışığım bunlara. Anayasa olayında da devam ediyorlar. Muhtarlara 'Muhtarlıklar kapanacak', lokantacılara 'Lokantalar kapanacak' diyorlar. Niye kapatalım? 'Türkiye bölünecek' diyorlar. Tek millet, tek vatan, tek bayrak diye bas bas bağıran biziz. Şırnak, Hakkari, yaptığımız mitinglerde Türk bayrağına doydu. Kılıçdaroğlu Yüksekova'ya gitti, PKK ile anlaştı, bir tane Türk bayrağı açamadı. Biz canımızı ortaya koyduk. Ben Şırnak'ta çalışırken bombalamaya gelen üç tane namussuzu geberttiler. O şartlar altında gelip gidiyoruz oraya. Biz, Başbakanla oradayken üç teröristi geberttiler bizimkiler. Ama dünyaları yalan."

Konuşmanın ardından kura çekimiyle hak sahiplerinin iş yerleri belirlendi.