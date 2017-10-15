Bakan Özlü, AK Parti ilçe kongresine katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "KOSGEB’in başlattığı 'sıfır faizli işletme kredisi' kapsamında 274 bin 279 işletmemize, 6,7 milyar lira destek verdik." dedi.

Bakan Özlü, Düzce Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 16 yıl önce dikilen AK Parti fidanının, bugün genç bir çınara dönüştüğünü görmekten gurur duyduklarını söyledi.

Kalkınmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Özlü, şöyle devam etti:

"Bizim bütün çabamız, 80 milyon vatandaşıyla, mutlu, huzurlu, kalkınmış Türkiye’yi inşa etmektir. Türkiye'nin, sadece bölgesinde değil, dünyada göz dolduran, dosta güven, düşmana korku veren bir ülke olması için çalışıyoruz. 16 sene boyunca ne söylemişsek, neyin sözünü vermişsek, aynı çizgimizde devam ediyoruz. Sadece bugünü düşünerek değil, uzakları görerek politika üretmeye devam ediyoruz."

- "Türkiye'nin miyop bir ana muhalefeti var"

"Ama ne yazık ki, Türkiye'nin uzağı göremeyen, miyop bir ana muhalefeti var." diyen Özlü, şunları söyledi:

"Sadece miyop olsalar iyi. Bunlar yakını da göremiyorlar. Eleştirmeyi muhalefet sanıyorlar. 'Hadi yapın, proje getirin.' dediğimizde, söyleyecek söz bulamıyorlar. Hep başkalarının ağzından konuşup, başkalarının gözlüğünden bakıyorlar. Bizi yıpratmak için, olmadık senaryolar yazıyorlar. Fakat asıl zararı ülkemize ve milletimize veriyorlar."

Özlü, Türkiye'nin ekmeğini büyütmeye devam edeceklerini aktararak "Biz, işimize bakmaya, ekmeğimizi büyütmeye devam edeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, emniyette, adalette, sanayide, enerjide, toplu konutta, sosyal yardımlarda çok büyük adımlar atmaya devam ediyoruz. Üreten, ihraç eden, yüksek teknolojiye önem veren bir ülke olarak küresel rekabette payımızı artırıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin sayısını 5'ten 68'e çıkardıklarını ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

"15 sene içinde, 173 OSB projesini tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunduk. Tamamlanan bu projeler için, toplam 4,2 milyar lira tutarında kredi sağladık. OSB'lerde, 2002'ye kadar üretime geçilen parsel sayısı 11 bin 395 iken, son 15 yılda 50 bin 437 parselde üretime geçtik. 2023 yılına kadar, 65 yeni OSB kurarak, 1 milyon ilave istihdam sağlayacağız. KOSGEB’in başlattığı 'sıfır faizli işletme kredisi' kapsamında 274 bin 279 işletmemize, 6,7 milyar lira destek verdik. Tüm bunları hayata geçirirken, büyümede istikrarı yakalamayı başardık. Türkiye sürekli büyüdü. Ekmeğimiz büyüdü. Huzurumuz, kardeşliğimiz, birliğimiz sürekli büyümeye devam etti."

- "AK Parti ile Türkiye'nin kaderi birbirine eşittir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Türkiye'nin il ve ilçe kongrelerinin devam ettiğini belirterek, AK Parti'de yapılan değişimin güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.

Teşkilat üyelerinin görev değişikliklerinde ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini aktaran Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık AK Parti ile Türkiye'nin kaderi birbirine eşittir. Bu artık geri dönüşü olmayan bir yoldur. Biz, bu sevda ile bu emeği verdiğimiz sürece bu ailenin, o güçlü birlikteliğin yapı taşı olmaya devam edeceğiz. Bizim anlayışımızda asıl olan budur. Muhalefet mi? Keşke daha güçlü olsaydı, keşke bizi daha çok zorlasaydı. Keşke daha güçlü argümanlar ve devlet ve memleket meselelerinde bir fikri olsaydı. Ama düşünebiliyor musunuz, Meclis'ten tezkere geçti. Muhalefet partisi lideri, pozitif olarak bir rekora imza attı. İdlib'e asker gönderilmesini önce destekliyoruz dedi. Saat 14.08'de. Saat 14.17'de, yani 9 dakika sonra 'Eğer İdlib'de bir asker hayatını kaybederse, bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi. Dünyanın en hızlı çarkı, büyük bir rekor. Şimdi nasıl güveneceksiniz. Hangi söylediğine nasıl güveneceksiniz."

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Hakan Kuşçuoğlu, delegelerin oylarıyla güven tazeledi.