Bakan Soylu 81 İl Emniyet KOM Şube Müdürünü Ankara’da topluyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 İl Emniyet KOM Şube Müdürlerini Ankara’da topluyor.
- İHA
Soylu şube müdürleri ile ''Organize Suç Örgütleri ile Mücadele Değerlendirme'' toplantısı yapacak.
Toplantıda muhtemel FETÖ başta olmak üzere, mafya tipi suç örgütleri, kaçakçılıkla mücadele konuları ele alınacağı değerlendiriliyor.
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