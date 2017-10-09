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Bakan Soylu 81 İl Emniyet KOM Şube Müdürünü Ankara’da topluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 İl Emniyet KOM Şube Müdürlerini Ankara’da topluyor.

  • İHA
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Soylu şube müdürleri ile ''Organize Suç Örgütleri ile Mücadele Değerlendirme'' toplantısı yapacak.

Toplantıda muhtemel FETÖ başta olmak üzere, mafya tipi suç örgütleri, kaçakçılıkla mücadele konuları ele alınacağı değerlendiriliyor.

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