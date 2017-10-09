Bakan Soylu 81 İl Emniyet KOM Şube Müdürünü Ankara’da topluyor

Soylu şube müdürleri ile ''Organize Suç Örgütleri ile Mücadele Değerlendirme'' toplantısı yapacak.

Toplantıda muhtemel FETÖ başta olmak üzere, mafya tipi suç örgütleri, kaçakçılıkla mücadele konuları ele alınacağı değerlendiriliyor.