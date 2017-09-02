Bakan Soylu: Bizim evlatlarımızın hangi kahramanlıklarını yaptığına bir kez daha şahit olacaksınız

Soylu, Meydan Parkı'nda organize edilen halk bayramlaşmasında yaptığı konuşmada, bu büyük milletin yüzyıllardır bu topraklarda bayram kutladığını belirterek, tüm yurtta huzur içinde bir Kurban Bayramı'nın daha idrak edildiğini söyledi.

Bakan Soylu, milletin, kendisine yapılan her türlü oyun ve kumpas karşısında daha da güçlendiğini, birliğini ve beraberliğini daha da artırdığını vurguladı.

Trabzon’a Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile geldiğini anlatan Soylu, "Bana, 'Sizinle Trabzon’da birlikte olmak istiyorum. Bir de Maçka’da bir işimiz var, onu tamamlayacağız' dedi. Mesajı budur. ifadelerini kullandı.

Soylu, millet olmanın önemi, terörle mücadelede gelinen nokta ve ekonomik gelişmelere ilişkin de görüşlerini paylaştı. "İçimin incindiği bir taraf var." diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülkede terörle mücadele büyük bir kararlıkla yapılıyor ama bir şeye dikkat ediyoruz. Dikkat edin, oradaki vatandaşlarımızla teröristi ayırıyoruz, işin başında bu şartları söyledik. Hukukun, demokrasinin içerisinde bunu yapıyoruz. Bazı sözde insan haklarını savunan, o bizim tarafımıza hiç bakmayan, vatandaştan haberi olmayan, Batı ne diyorsa ona yaranmak için laflar icat eden sözde insan hakları savunucuları var. Necmettin öğretmen şehit olur sesleri çıkmaz, Aybüke kızımız şehit olur sesleri çıkmaz. İmece için kendi yolunda silahsız bir şekilde çalışan köylüleri sadece bu memleketin, bu bayrağın, bu vatanın, milletin birliği, beraberliği için orada gayret gösterirler, orada dururlar, bayrağı sallarlar diye arkasından kalleşçe şehit ederler sesleri çıkmaz. Burada Eren evladımız şehit edilir sesleri çıkmaz ama terör örgütleri bir operasyon yaptığı zaman hemen sesleri çıkar, 'Şu olduydu bu olduydu.'

- "Sizin insan haklarıyla bir alakanız yok"

Bu kişilere, "PKK’nın payandası, taşeronu olmaktan iplerinizi kurtarın" diye seslenen Soylu, "Sizin insan haklarıyla bir alakanız yok, sizin PKK'nın haklarıyla bir alakanız var, biz bunu biliyoruz. Onun için yolculuğumuza, yolumuza hep birlikte devam edeceğiz, ediyoruz. Terörle mücadelede eylülün 5'inden kasımın sonuna kadar yani kışın bir öncesine kadar bizim evlatlarımızın hangi kahramanlıklarını yaptığına bir kez daha şahit olacaksınız. Hiç merak etmeyin bu memlekete, bu ülkeye, bu milletin birliğine, beraberliğine, bu devletin bekasına kim kafa tutuyorsa alim Allah onu yerin dibine gömeriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Onların yakasına yapışmayı biliriz"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Biz, 'Çanakkale' denilince oturduğumuz yerden doğruluruz, bizim oraya hürmetimiz var, saygımız var. Eğer bugün Ezan-ı Muhammedi hür ve özgür okunuyorsa, eğer bugün biz bu topraklarda var isek orada adı sanı belli olmayan, yokluk ve fukaralık içerisinde bu ülkenin hürriyetini başkalarının postallarının altında ezdirmemek için fedaican edenlere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Kim orada içki alemleri yapıyor, çok açık söylüyorum o bize emanet edilenlerin ruhunu rahatsız ediyorsa biz onların yakasına yapışmayı biliriz, bunu bilsinler. Öyle bir şey yok. Elbetteki bütün bunlarla ilgili anlayışımızı birlik ve beraberlik içinde ortaya koyacağız." diye konuştu.

Soylu, Trazon'daki yatırımlara ilişkin de vatandaşları bilgilendirerek, "Bu can bu bedende olduğu sürece emrinize amadeyiz." dedi.

- "Hiçbir vatandaşımız bizim emir erimiz değil"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak, huzur ve mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı temenni etti.

Asker, polis, korucular olmak üzere bütün güvenlik kuvvetlerinin halkın yanında olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"24 saat emrinizdeyiz. Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturuyla hareket ediyoruz. İnsanı seven, toplumu kucaklaşan bir anlayışla işimizin kölesi, vatandaşımızın hizmetkarıyız. Velinimetimiz ve varolma sebebimiz siz vatandaşlarımıza hizmetle mükellefiz. Hiçbir vatandaşımız bizim emir erimiz değil, biz vatandaşın memuruyuz, hizmetkarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın ve diğer devlet büyüklerimizin, hükümetimizin emir ve direktifleri doğrultusunda, 24 saat canla başla halkın güvenliğini, huzurunu sağlamak için sizlerle birlikte, sizlerin yardım ve desteğiyle birlikte bunu en iyi şekilde sağlayacağız."

Çetin, Allah’tan kendilerini millete mahcup etmemesi temennisinde bulunarak, "Hep birlikte omuz omuza, gönül gönüle huzurumuzu sağlayacağız, ülkemizin gelişmesi, büyümesi ve zenginleşmesi için birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Soylu ve beraberindekiler vatandaşlarla bayramlaştı ve sohbet etti.

Soylu, Trabzon Şehitliğini de ziyaret etti. Kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlarla bayramlaşan Soylu, Orgeneral Çetin ile şehit kabirlerine gül bıraktı.