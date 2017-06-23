Bakan Soylu: Tarihimizi ve ecdadımızı unutan bir millet değiliz

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde düzenlenen subay adayı öğrencileri diploma törenine, Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve askerlerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Soylu, dünyanın farklı bir dönemden geçtiğini belirterek, demokrasi için milat olması gereken Arap Baharının, zulmün, insanlığa eziyetin, medeniyetin tahribatının miladı haline getiren bir anlayışla yüz yüze olduklarını ifade etti.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aynı anlayış, huzursuzluğu dünyanın her tarafına yaymak için ve daim kılmak için anlaşılmaz bir gayretin içerisindedir. Ortadoğu'da, Suriye ve Irak'taki çatışmalar, kitlesel göç ve terör hadiseleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri, Türkiye'de PKK, KCK, PYD VE YPG'nin faaliyetleri, buna ilaveten FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi, küresel terör eylemlerinin Avrupa'ya sıçraması, diğer yandan kuzey Kore'de yaşanan gerginlikler. Uzakta olduğumuz ve kendi bölgemize odaklandığımız için pek dikkatimizi çekmeyen Orta Afrika'da yaşanan iç savaş ve katliamlar. Öte yandan, teröre finansman sağlayan ve sadece Türkiye'nin değil, bütün dünya gençliğinin zehirlenmesini gerçekleştiren uyuşturucu ticareti. Sentetik uyuşturucular ve bonzailer. Dünyanın hemen hemen her köşesinde eş zamanlı olarak bir huzursuzluğu, küresel çatışmayı tetikleyen, alt yapısını hazırlayan bir iradeyle karşı karşıya bulunuyoruz."

- "Olay sadece kapımıza gelen mazlumlar meselesi de değil"

Ülke, millet, gelecek ve hatta coğrafya için çok isabetli bir durum tespiti yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu tablonun neredeyse tam ortasında ve merkezinde bulunuyoruz. Hem coğrafi hem ekonomik olarak hem de tarihi sorumluluklarımız ve manevi değerlerimiz açısından bu tablonun tam merkezindeyiz. Kapımızı kapatarak, görmezden gelerek, halledilecek bir mesele değildir. Olay sadece kapımıza gelen mazlumlar meselesi de değil." diye konuştu.

Türkiye'nin sürüklenmek istendiği bir durumun ve Türkiye'den koparılmak istenen taleplerin söz konusu olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bölgedeki neredeyse bütün etnik gruplar, bütün etnik ve dini farklılıklar birbiriyle çatıştırılmak ve buna sürüklenmek isteniyor. Dikkat edin, silahlar Batı menşeili. Konuşanlar, karar alanlar ve toplantıya katılanlar Batılı ama tetiği çeken de ölen de öldüren de göç eden de evi, ocağı ve ekonomisi dağılan da Batılı değil." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede siyasetçiyseniz, bu ülkede 100 milyar dolarlık yatırım paketini açıkladığımızın ertesinde, Gezi olaylarının nasıl tertiplendiğine şahit olacaksınız." diyen Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"(Bu ülkede darbe anayasasını kaldıracağız) dediğimizde, 15 Temmuz'da içimizdeki hainlerin nasıl ayaklandığını ve darbe yapmaya yeltendiğini, hatta darbe bildirilerinde bize utanmadan nasıl yeni anayasa vadettiklerini göreceğiz. Biz bu ülkede elbette birçok badirelerden geçtik ama Allah'a çok şükürler olsun bugün dimdik ayaktayız."

- "Ülkeye diz çöktürmek istediler"

Türkiye'ye diz çöktürmek ve zayıflatmak istediklerini ama milletin buna müsaade etmediğinin altını çizen Süleyman Soylu, "Osmanlı Devletini nasıl zayıflattılarsa, kurulan güzel cumhuriyetimize hiçbir zaman tahammül etmediler. Bizi birbirimize düşürmek istediler. Etrafımızdaki coğrafyayı anlamamamızı istediler. Biz, büyük ve güçlü bir medeniyetiz, asil ve aziz bir milletiz. Tarihimizi ve ecdadımızı unutan bir millet değiliz. Yüzyıllardır bu topraklarda, huzuru, barışı, kardeşliği ve insanlığı anlatan bir milletiz. Bizim elimiz, her zaman şefkat, merhamet ve kardeşlik eli olmuştur." diye konuştu.

Bakan Soylu, savunma sanayini daha çok güçlendirerek, milli üretimleri daha iyi bir noktaya getirerek, hayat standartlarını ve kalitesini daha fazla yükselterek, bütün dünyaya demokrasi ve hukukla, aynı zamanda büyük bir medeniyetle nasıl sürece ulaşabileceğimizi göstererek adım atmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Soylu, mezun olan subay adayı öğrencilere diplomalarını verdi.