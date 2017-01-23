İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütleri son demlerini yaşamaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1960 darbesi ile "güzel adam" merhum Adnan Menderes ve iki bakanın idamından sonra başlayan ve 1980 darbesine kadar süren dönemi darbeler ve darbe anayasaları yüzünden ıskaladığını ve iyi değerlendiremediğini söyledi.

Eski Başbakanlardan rahmetli Turgut Özal'ın 1980 sonrasında tek başına çırpınışları ile açıkları, eksikleri bir nebzede olsun kapatmaya çalıştığını belirten Soylu, "Rahmetli Erbakan Hoca, Türkiye'ye yeni ufuklar, kendi milli ve manevi değerlerine yaslanan, milletine güvenen bir kalkınma modeli önerdi ancak özellikle 28 Şubat garabetiyle birlikte Türkiye 1990-2000 arasındaki 10 yılı maalesef adeta patinaj yaparak geçirdi. Sonrasında 2002'de bu milletin evlatları sizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde direksiyona geçtiniz ve Türkiye'nin her alanda kat be kat ilerlediği, altyapı yatırımlarını, ekonomisini, hukukunu, demokrasisini güçlendirdiği bir altın döneme hep birlikte imza attınız." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bunun öncesinde yani 1980 öncesinde yaşananlar yüzünden 'anarşi dönemi' diye adlandırdığımız bir dönem de var. 'Sağ, sol çatışması' dediler, değişik isimler verdiler... Peki şimdi hep beraber düşünelim bunların hepsini. Bunlar sadece bizim iç meselelerimiz midir? Hepsi sadece yönetim hatası mıdır yoksa dışarıdan karışan ve müdahale eden olmamış mıdır? Maddi destek bunlara dışarıdan gelmedi mi? Akıl, silah gelmedi mi? Yeri geldi eğitmen gelmedi mi? Bunlar korunmadı mı? Oturma izinleri verilmedi mi? Kamplar açılmadı mı? PKK hala Brüksel'de çadır açmıyor mu, stant kurmuyor mu? Terörist Fehriye Erdal'ı yıllarca himaye etmediler mi? 15 Temmuz ihanetinin çete lideri ve ekibi hala korunaklı villalarında rahatlık içerisinde hayatlarını sürdürmüyorlar mı? İşte bugün bu zihniyet yüzünden sadece Türkiye'de değil, Ortadoğu'da da yıllardır kan akmaktadır."

21. yüzyılın teknolojik açıdan ne kadar gurur verici bir noktaya geldiyse insanlık açısından da o kadar utanç verici bir noktada olduğunu dile getiren Soylu, "Şunu bir türlü anlatamıyoruz, terörle şiddet sadece bir yerle sınırlı kalmaz, kalmıyor. Hepimiz buna şahit oluyoruz. Dünyanın değişik yerlerine kirli amaçları için saldırmaktan geri kalmıyorlar. Bombalar Bağdat'ta da patlıyor, İstanbul'da da patlıyor ama Paris'te de patlıyor." dedi.

"Ülkemiz güçlüdür ve terör belasıyla mücadele etmektedir"

Soylu, "Çok şükür ülkemiz güçlüdür ve bu terör belasıyla ülkesinin yiğit evlatları ile mücadele etmektedir. Geçen gün Diyarbakır'da Trabzonumuzun güzel, yiğit bir evladı Miraç Kadir Özcan kardeşimizi şehit verdik. Allah bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimize rahmeti ve bereketi ile muamele, gazilerimize de acil şifalar ihsan eylesin." diye konuştu.

"Acımız vardır ama korkumuz yoktur." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: "Başımız diktir ve bu terör örgütleri artık son demlerini yaşamaktadır. Özellikle PKK'ya son iki ayda katılan sayısı sadece 5 kişidir. Ne kadar istismar ederlerse etsinler ne kadar oradaki insanlarımızı, evlatlarımızı hilelerle korkutarak dağa götürmek isterlerse istesinler bu milletin birliğini bozamayacakları seslerini Trabzon'dan ifade etmek istiyorum. Diyarbakır'da da Batman'da da Siirt'te de Bitlis'te de Hakkari'de de Yüksekova'da da Şemdinli'de de her yerde ay yıldızlı bayrak bütün ülkemde dalgalanmaktadır."

Soylu, katılımcıların, "Trabzon'un gururu, Osmanlı'nın gururu seviyoruz seni Süleyman Soylu" sloganları üzerine, "Trabzon'un da gururu, Osmanlının da gururu milletimizin de gururu kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

"Ülkemiz milleti ve devleti ile teyakkuz halinde kenetlenmiş vaziyettedir." diyen Soylu, "Zaten en büyük korkuları da budur. Bu milletin en büyük gücünün birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu bilenler, bugün eylemlerini ve bütün mesajlarını bu birlik ve kardeşliği parçalamaya yönelik olarak ortaya koymaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.