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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Ataşehir' resti: Böyleyse istifa edeceğim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında daha önce soruşturma açıldığını ve takipsizlik kararı verildiğini söylemesi üzerine, “Eğer böyleyse ben istifa edeceğim. Değilse sen istifa edecek misin?” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, “Her belediye başkanı hakkında inceleme de soruşturma da yapılabilir. İçişleri Bakanının saydığı unsurların tamamından belediye başkanımız hakkında daha önce soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmiş. Her soruşturma yapılan belediye başkanı neden açığa alınır? Battal Bey'e sordum nedir bunlar diye? Dosyadaki mahkeme kararları ve iddiaları tek tek koydu. Mahkeme kararı var, nasıl ikna olmayacağım? Yargı kararı kesinleşmiş, herhangi bir sorun yok. Man Adasını tartışmadan uzak tutmak ve İçişleri Bakanı olarak koltuğunuzu sağlamlaştırmak için böyle bir yola başvuruyorsunuz. Ben, bizim belediye başkanlarımızın iyi görev yaptığını düşünüyorum” dedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine sosyal medya hesabından karşılık vererek, “Canlı yayında şu anda KK alenen Ataşehir konusunda yalan söylüyor. “İddiaların hepsi açık söylüyorum hepsi mahkeme kararıyla takipsizlik verildi” dedi. Eğer böyleyse ben istifa edeceğim. Değilse sen istifa edecek misin?” ifadelerini kullandı. 

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