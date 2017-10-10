Bakan Soylu KOM müdürlerine, kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kripto FETÖ'cülerle ilgili talimat verdi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında KOM Daire Başkanlığı bünyesinde, 81 il Emniyet Müdür Yardımcıları ve KOM Şube Müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemler ve FETÖ ile mücadele faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelede, kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kripto örgüt üyelerinin tespit edilmesini, örgütün sivil ve mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettirilmesini istendi.

Soylu'nun toplantıda ayrıca, mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik operasyonların artırılarak devam ettirilmesi, objektiflerin bu alana çevrilerek mafya yapılanmalarının vatandaşlara musallat olmasına müsaade edilmemesi, terörizmin finansmanına kaynaklık eden uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede uyuşturucunun tarladan torbaya takip edilmesi ve tüm kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi konusunda talimatlar verdiği kaydedildi.

- 9 ayda 70 operasyon

Toplantıda ayrıca KOM birimlerinin yılbaşından 6 Ekim tarihine kadar gerçekleştiridikleri faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, Türkiye genelinde KOM ekipleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 70 operasyonda 950 şüpheli gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 285'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Geçen yılın düzenlenen 37 operasyonda ise gözaltına alınan 573 kişiden 210'u tutuklanmıştı.

1 Ocak - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 117 tabanca, 23 uzun namlulu silah, 42 av tüfeği, 26 kuru sıkı tabanca, 4 el bombası, 6 bin 596 fişek ile 98 çek ve senet ele geçirildi.