Bakan Varank G20 toplantıları için Arjantin'e gidecek

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, davet üzerine Türkiye’yi temsilen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Arjantin'in Salta kentine gidecek.

Bayramın ikinci günü yurttan ayrılacak olan Bakan Varank, 23-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplantılarda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

Üye ülkelerden bakanlar ve uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantının teması "Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme" olarak belirlendi. Bu kapsamda, e-devlet düzenlemeleri, dijital ekonominin ölçümü, yeni gelişen teknolojiler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve geleceğin işleri gibi konularda ülkelerin kendi uygulama ve değerlendirmeleri paylaşılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin söz konusu alanlarda hayata geçirdiği projeleri gündeme getirecek.

İkili görüşmelerde dijitalleşme alanındaki politikalarda tecrübe paylaşımı ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi de hedefleniyor.