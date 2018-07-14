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Bakan Varank devreye girdi ve engelledi! Ar-Ge laboratuvarı kapanmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin AR-GE laboratuvarının kapatılacağı haberleri üzerine, üniversite yönetimi ile görüşerek sorunun çözülmesini sağladığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Varank’ın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin AR-GE laboratuvarının kapatılacağıyla ilgili haberler üzerine harekete geçerek, söz konusu laboratuvarın tamamen gençlerin bilimsel çalışmalarını için kullanılması amacıyla üniversite yönetimiyle görüştüğü bildirildi.

ÖĞRENCİLERDEN VARANK'A TEŞEKKÜR

Ar-Ge laboratuvarının kapanmasının önüne geçmesinin ardından, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkürlerini iletti.

Söz konusu laboratuvarda, öğrencilerin önemli projelere imza attığı, özellikle savunma sanayine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıldığı bildirildi. Bakan Varank’ın müdahil olmasının ardından laboratuvar tamamen Ar-Ge çalışmalarına tahsis edildiği açıklandı.

Laboratuvar ile ilgili sıkıntının çözülmesinin ardından kararı yine sosyal medya hesabından paylaşarak sevincini dile getiren Doç. Dr. Kıvrak, Bakan Varank’a sosyal medya üzerinden yazdığı “Problemin çözülmesine bizzat müdahil olan Sayın bakanımıza, değerli yardımcılarına ve dahi bilgimiz dahilinde olmayıp problemin çözülmesine katkıda bulunan tüm devlet büyüklerimize şahsım ve öğrencilerim adına gönülden teşekkürlerimi sunarım” mesajı ile teşekkür ederek, öğrencileri ile çalışırken bir fotoğrafını paylaştı.

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