Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Zeytin Dalı Harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nın kontrolü altına geçmiştir

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2795 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın başından bu yana 132'si köy olmak üzere toplam 142 yerleşim merkezi kontrol altına alındı. Alan olarak neredeyse yarısı kontrol altına alındı.

"Hadım yasal dayanağa kavuşturuluyor"

Başbakan Yardımcımız sayın Recep Akdağ, çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında Bakanlar Kurulumuza bir bilgilendirme yapmıştır. Bakanlar Kurulumuzda konu enine boyuna müzakere edilmiştir. Bakanlar Kurulumuz bazı tavsiyelerde bulunmuştur. En kısa sürede detaylar paylaşılacak. Cezalar artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Adres bilgileri güvenlik birimlerine olacak ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Risk araştırmaları yapılacak, her yıl tekrar edilecek. Kamuda ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler, özel sektörde çalıştığı kuruma da bilgilendirme yapılacaktır.

Mağdur hakları konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılacak. Adalet Bakanlığı bu konuda çalışıyor.

(ABD'nin güvenlik uyarısı) ABD'nin Ankara Büyükelçiği'nin bugün için kapatılması kararı yetkili makamlarımıza iletildi. Siyasi değil, güvenlik riski nedeniyle alındı. ABD Büyükelçiliği ve personeline dönük bir saldırı olmaması için tedbirler alındı.

(ABD'nin DEAŞ uyarısı) ABD'den yapılan açıklamalarda DEAŞ'a odaklanalım deniyor. Tabi odaklanalım ama PKK, YPG, PYD'ye de odaklanalım. Türkiye olarak hem DEAŞ hem de tüm terör örgütleriyle aynı ölçüde mücadele etmenin doğru olduğuna inanıyoruz. DEAŞ terör örgütünün saldırılarından Suriye ve Irak'tan sonra en büyük zararı gören 3. ülke Türkiye'dir. Türkiye DEAŞ ile en etkin mücadele veren ülkedir. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 3 bine yakın DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

(Türkiye'de yakalanan Yunan askerleri) Yunanistan'dan sınırı geçen 2 askerin Türkiye'de yakalanması konusu bir takas konusu değildir. Böyle bir talep de olmamıştır.

(Afrin'de sivillere saldırılıyor iddiası) Sivillere zarar verildiği iddiası mesnetsiz. TSK, terörle mücadele konusunda siville teröristleri birbirinden ayıran bir anlayışa sahiptir. Zeytin Dalı Harekatı'nda tek bir sivilin burnu bile kanamamıştır. PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütleri ve bunlara destek verenler TSK'nın kimyasal silah kullandığından tutun da bir çok yalanı dünya kamuoyuna iletmeye devam etmektedirler. Biz kara propagandarla değil gerçeklerle hareket etmenin doğru olduğuna inanıyoruz.

(ABD ve Türkiye arasında kurulması kararı alınan mekanizmalar) 8 Mart'ta başlayacak toplantının konusu Suriye'dir. Suriye'de bütün olup bitenleri kapsayan bir müzakere yapılacak. İlerideki tarihlerde diğer konular ele alınacaktır.

(Çocuk istismarı) Cezanın infazı yıkımı yok etmiyor. Cezayı artırıp koruyucu tedbirler alacağız. Çocukların cinsel istismarı konusunda bir taraftan cezalar artırılırken, çocukları koruyucu ve bu suçları önleyici tedbirler önemlidir. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na, medyaya, ailelere, Diyanet İşleri Başkanlığı'na büyük görev düşüyor. Bizim bu alanda seferberliği beraber yürütmemiz gerekir. Her yıl risk haritası çıkarılacak. Bu tür eğilimi olanların bazı mesleklerde çalışması yasaklanacaktır. Bazı psiko teknik kontroller yapılacaktır.

(Salih Müslüm'ün iade talebi) Salih Müslüm'ün Çekya'da yakalanması, gözaltına alınması ve serbest bırakılması sürecini beraber takip ettik. Salh Müslüm'ün Almanya'ya gideceğine ilişkin bilgiler gelince tutuklanması yönündeki talep cuma günü Almanya'ya iletildi. Almanya aramızdaki ilişkiye uymadı. Almanya'yı dürüst davranmaya davet ediyoruz.

(CHP'nin seçim güvenliği ziyaretleri) Seçim güvenliğine ilişkin düzenlemeler, seçimin güvenliğini sağlamak için konuşulmuş düzenlerdir. Seçim güvenliği için bir apartmanda oturanlar aynı sandıkta oy kullanınca terör örgütü bunları fişliyor, tehdit ediyor. YSK bu konuda düzenleme yapacak. Aynı apartmanda oturanların farklı sandıkta oy kullanması seçim güvenliği için getirilmiş düzenlemelerdir.

Seçim çevresinde 15 metrelik bir alanı kapsıyor. Polisin girmesi konusu. Polis, çağrı üzerine ihbar üzerine gelecek. Terörist, sivil kıyafetle geliyor sandık bölgesine giriyor. Vatandaş ona bir şey diyemiyor, sandık görevlileri bir şey diyemiyor. Napacağız? PKK, seçime mücadele edecek biz buna seyirci mi kalacağız?

Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim gelir. Çünkü bizde YSK seçim yapmaz, sadece kontrol eder. Seçimi partiler yapar. Ana muhalefet partisi 2019'daki kaybına bahane aramaktadır. Ana amaçları; başarısızlıklarına kılıf bulmaktır. Türkiye'de hilenin olmadığı yer seçimdir. Seçim dünyaya örnek şekilde yapılıyor.

(İstismarda yaş sınırı) Bu konuda hükümetin bir ısrarı yok, bu konuda Anayasa Mahkemesi ısrarı var. Cezaların, suç mağdurlarına göre kademelendirilmesi konusunda bir karar verdi. Bu çerçevede adım atıldı. AYM'nin kararını okuduklarında görürler. Bunzdan önceki Ceza Kanunu'nda da bir kademelendirme var. Burada birilerini koruma kastı yoktur.