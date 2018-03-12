Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bozdağ, 'Almanya'da Türklere yönelik saldırılara ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne bir nota verilmiştir.' dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla istiklal şairi merhum Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Bozdağ, gazilere acil şifalar diledi.
Bozdağ, Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Uçağın enkazına ve yaşamını yitirenlerin naaşlarına ulaşıldığını belirten Bozdağ, kara kutunun bulunduğunu ve işlemlerin devam ettiğini söyledi.
Bozdağ, olayın duyulmasının ardından Başbakanlıkta kriz merkezi oluşturulduğunu, Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları, Tahran Büyükelçiliği ile AFAD yetkililerinin olayı yakından takip ettiğini, ailelerle de irtibat kurulduğunu anlattı.
Türkiye'den arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin İranlı yetkililerle birlikte çalışmak üzere gönderildiğini dile getiren Bozdağ, "Elimizdeki verilere göre kazanın kesin nedeni şu anda belli değil. Değişik tahminler, değerlendirmeler var. Bunların net sonucu kara kutunun incelenmesinden ve diğer verilerin değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkacaktır." dedi.
AFRİN HAREKATI
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 bin 381 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 212 bölgenin de kontrol altına alındığını açıkladı.
TSK hiçbir sivili hedef almamıştır. Türkiye sivilleri kurtarmak için bölgededir. Bölgedeki terörist unsurlar temizlene kadar bu harekat devam edecektir.
ABD İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİYOR MU?
ABD'nin İncirlik'ten çekilmesine dair haberler medyada yer aldı.Bu bilgiler ABD tarafından da yalanlandı. Böyle bir karar yok.
Almanya'da camilere ve Türklere yapılan saldırılar
Almanya'da camilere ve Türklere yapılan saldırılarla ilgili olarak da Bozdağ, "Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi." dedi.
Bozdağ, "Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden bir nota verildi. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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