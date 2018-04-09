Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir." diyen Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bozdağ, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili olarak, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda olduğunu belirterek, "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir." şeklinde konuştu.