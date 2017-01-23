Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
- AA
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.25'te başladı.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.25'te başladı.
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