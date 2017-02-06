Bakanlar Kurulu toplandı

İsrail medyası: Trump, savaş istiyor

ABD Başkanı Trump'ın 20 Ocak'tan bu yana aldığı kararlar uluslararası toplumda pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. İsrail basınında yer alan bir makalede, Trump'ın 'din savaşı'na ihtiyacı olduğu ifadeleri dikkati çekerken, yeni yönetimin bunun için kullanacağı silahlar da sıralandı.