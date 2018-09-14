Bakanlar sahada

Başkan Erdoğan 9 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yeni kabineyi açıkladıktan sonra yeni sistem resmen başlamış oldu. Göreve başlayan bakanlar o günden bugüne ülkenin her yerini karış karış geziyor. Kendi alanlarındaki gelişmelerle bizzat ilgilenen bakanlar, denetlemelerde ve incelemelerde bulunuyor. İçişleri Bakanı Soylu’yu bir gün Hakkari Yüksekova’da ertesi gün Edirne’de görüyoruz.

VARANK SANAYİYİ GEZDİ

Yeni sistemle ilk kez bakan olan Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek sanayiciler ve işçilerle bir araya geldi.

YERİNDE İNCELEME

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de önceki gün Sudan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Pakdemirli iki ülke arasında tarım ve hayvancılık alanındaki iş birliğinin yanında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün anlaşmalar yaptığını aktardı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu Aladağ Gençlik Kampı’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek buradaki gençlerle bir araya geldi.