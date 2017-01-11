Bakın Işık: Sivilleri de Fırat Kalkanı'na götüreceğiz

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gündemdeki pek çok konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “El-Bab'tan bugün yarın çekiliriz diyemeyiz” ifadesini kullanan Işık, buraların yeniden yaşanabilir hale getirilmesinin önemine işaret etti.

ÖYLE BIRAKAMAYIZ

“Biz orada işgal amaçlı bulunmuyoruz. Suriye'nin istikrar kazanması Türkiye için önemli. Kendi güvenliğimizi sınırlarımız içerisinde sağlamamız imkanı olmadığını artık herkes gördü” diyen Işık, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelere kamu çalışanlarının da gönderilebileceğini belirterek şunları söyledi: “680 sayılı KHK, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların (işçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görevlendirilebilmesine imkan tanıyor. Kamu çalışanları, normalde yurtdışına uluslararası anlaşmalarla çıkıyor. Suriye'de biz şimdi El-Bab'a kadar gittik, 2 bin kilometrelik alanı DAEŞ'ten temizledik. 'Ne haliniz varsa görün. Sıkıntı, yokluk içerisinde yaşayın' deme hakkımız yok. Orada hayatı tekrar canlandıracak, normalleştirecek adımlar atıyoruz. Cerablus'ta, Rai'de, diğer bölgelerde insani faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlere kamu çalışanlarının da zaman zaman iştirak etmesi gerekebiliyor. Diyelim ki kepçe operatörü, orada altyapı çalışmasında kanal açabiliyor veya karayollarından belki gerektiğinde bir ekibin orada işlem yapması gerekebiliyor.”

EVLERİNE DÖNSÜNLER DİYE

“İnsanların oraya girişlerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Kaç kişiye ihtiyaç duyulacağını bilemeyiz. Bunlar yapılacak çalışmaya göre ortaya çıkar. İnsanlar kendi yurtlarında ne kadar rahat olursa Türkiye üzerindeki baskı o kadar azalacak. O bölgeler güvenli hale gelince belki Türkiye'deki insanlar kendi evlerine dönmek isteyecek. Belki birtakım yerleşim birimleri oralarda kurulacak. Yani 'Türkiye'ye daha fazla insan gelsin' değil kendi topraklarında kalsınlar, orada yaşasınlar anlayışımız daha da bu harekatla birlikte hayata geçiyor.”