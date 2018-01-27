Balıkesir olarak ülkeyi doyuruyoruz
Star’ın ‘Şehir Buluşmaları’nın son durağı Balıkesir oldu. Türk basınının en önemli kalemleri Vali Ersin Yazıcı ile bir araya geldi. Yazıcı “Balıkesir tarımda stratejik öneme sahip. Türkiye’nin karnını doyuruyoruz diyebilirim” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Milli iradenin sesi Star Gazetesi’nin yazarları, Türkiye’nin ve şehrin gündemini konuşmak üzere tarımın, turizmin ve enerjinin yükselen değeri Balıkesir’de bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen program kapsamında; şehrin tarihi yerleri ve camiilerine ziyaretler gerçekleştirildi. Star Gazetesi yazarları, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, Alaca Mescid, Yıldırım Camii ve Külliyesi, Zağnos Paşa Cami’ne ziyaretler bulundu.
GIDA DEPOSUYUZ
Son olarak Valiliğe giden Star Gazetesi yazarları Vali Ersin Yazıcı ile bir araya geldi. Vali Yazısı, Balıkesir’in Türkiye’nin en büyük gıda depolarından biri olduğunu belirterek “Balıkesir olarak Türkiye’yi doyuruyoruz diyebilirim. Tahıl dışında her türlü ürünü üretiyoruz. Meyve-sebze, et,süt gibi ana tüketim ürünlerinde türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Birçok ürünün üretiminde ilk 10’dayız. Bu anlamda Türkiye’nin gıda deposuyuz. Bu Balıkesir’i çok daha önemli hale getiriyor” diye konuştu.
TARIM STRATEJİK SEKTÖR
Vali Yazıcı, stratejik öneme sahip olan tarımın ülkeler için büyük önem arz ettiğini söyledi. Ersin Yazıcı “Ayakkabınızı veya saatinizi ya da herhangi bir kıyafetinizi kalitesi çok çok önemli olmayabilir. İkinci kalite de alabilirsiniz. Ancak et ya da sütte böyle bir durum olmaz. Dolayısıyla üretimde en iyi kaliteyi tutturmanız gerek. Bu anlamda devletin verdiği destekler, teşvikler ve eğitimler çok önemli. Çiftçi Eğitim Programı uyguluyoruz.
Görüyorum ki bu eğitime katılanların yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor. Bu da ayrı bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
‘VALİLER ARTIK VATANDAŞLA İÇ İÇE’
Star yazarlarını ağırlayan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, son yıllarda valiliklerin ciddi bir değişime uğradığını anlatarak şunları söyledi:“Valilik eskilerde fonksiyonu çok fazla olan bir kurum değildi. Son yıllarda valilikler daha önem kazandı. Eskiden, protokol işleri yapılan kurumlardı. Toplumla hep mesafesi vardı. Ancak şimdi çok şey değişti. Valilerimiz artık vatandaşlarla iç içe yaşıyor. Onların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyor.”
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