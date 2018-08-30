Balondan korkan çocukların gözyaşı!  

Afrika’daki çocukların yüzünü güldürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDV, Burkina Faso’da yaşayan çocuklara gıda ve giyecek malzemelerinin yanı sıra şeker ve balon dağıtımı yapıyor. Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso’ya giden TDV gönüllüleri, yardım için gittiği ailenin çocuklarının kendisine verilen hediyeler karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Videoda, çocukların şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdıkları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için ağladıkları yer aldı. Hayatlarında hiç oyun balonu görmeyen Burkina Fasolu kardeşler, TDV çalışanının kendisi için şişirdiği balondan korkarak, gözyaşları içinde uzaklaştı. Yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp ağlayan çocukları, babası sakinleştirmeye çalıştı.

Hayatlarında hiç görmemişler