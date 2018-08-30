Balondan korkan çocukların gözyaşı!
İç savaş ve kıtlık nedeniyle yoksulluğun hüküm sürdüğü Burkina Faso’da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri aracılığıyla balonla tanışan çocukların şaşkınlığı görenleri utandırdı.
Afrika’daki çocukların yüzünü güldürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TDV, Burkina Faso’da yaşayan çocuklara gıda ve giyecek malzemelerinin yanı sıra şeker ve balon dağıtımı yapıyor. Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Burkina Faso’ya giden TDV gönüllüleri, yardım için gittiği ailenin çocuklarının kendisine verilen hediyeler karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı. Videoda, çocukların şişirilen balonla karşılaştıklarında ilk önce şaşırdıkları daha sonra ise ne olduğunu bilmedikleri için ağladıkları yer aldı. Hayatlarında hiç oyun balonu görmeyen Burkina Fasolu kardeşler, TDV çalışanının kendisi için şişirdiği balondan korkarak, gözyaşları içinde uzaklaştı. Yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp ağlayan çocukları, babası sakinleştirmeye çalıştı.
Hayatlarında hiç görmemişler
TDV gönüllüsü Kadir Erol, çocukların yaşadığı anı şöyle anlattı: “Bir tane balon şişirdim. Balonu şişirdiğim an çocuklar hayatında hiç balon görmemişler. İkisi de bağırdı, ağladı. Ben de susturamadım fazla şeker verdim ama yine de susmadılar. Sonra babası geldi çocuklarını aldı. Almanya’da çocuklar daha ilk yaşlarında balonlarla boğuluyorlar. Oradaki çocuklar bir balon bile görmemişler balondan korkuyorlar.”
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