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Bangladeş’ten Erdoğan’a Rohingya teşekkürü

İslam İşbirliği Teşkilatı (IİT) Dönem Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üye ülkelerin liderlerini tek tek arayarak hem Kurban Bayramını kutladı hem de başta Arakan olmak üzere Müslümanların yaşadığı sorunlara çözüm önerilerini gündeme getirdi.

  • SELİM EFE ERDEM
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Erdoğan’ın görüştüğü liderler arasında Myanmar’dan göç eden Arakanlıların sığındığı Bangladeş ve Endenozya’nın yer alması dikkat çekti. 

3 gündür hem BM hem de İTT kapsamında görüşmeler yapan Erdoğan, arife günü Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled  Abdülaziz, Pakistan  Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin,  İran  Cumhurbaşkanı  Hasan Ruhani,  Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,  Suudi Arabistan Kralı Selman bin  Abdülaziz Al Suud,  Kuveyt Emiri  Şeyh Sabah El Ahmed El  Sabah,  Azerbaycan  lideri  İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri yapmıştı. Bayramın birinci günü Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid El Sibsi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonla konuşarak tebriklerini ileten Erdoğan dün de telefon diplomasisine devam etti ve İİT üyesi ülkelerin liderlerinin tamamına yakınıyla görüştü. Myanmar’daki krize çözüm bulunması için ortak çaba harcama çağrısında bulunan Erdoğan’ın, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile görüşmesinde hem bu ülkede yaşanan sel felaketinden dolayı üzüntülerini dile getirdiği hem de Arakan’da süren çatışmalara dair endişelerini ve çözüm yollarını  görüştüğü öğrenildi. Hamid de, yardımlarından dolayı teşekkür ettiği  Erdoğan’a bölgeye resmi ziyarette bulunmasını teklif etti. 

Erdoğan’ın eylüldeki yurtdışı ziyaretlerinde İslam coğrafyasındaki dramı dünya gündemine taşıması bekleniyor. Önceki açıklamalarda Erdoğan’ın 8-10 Eylül’de Kazakistan’a,10-11 Eylül’de Azerbaycan’a, 19-25 Eylül’de BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gitmesi bekleniyordu. 

Ancak Suriye’deki gelişmelerin ardından Azerbaycan ziyaretinin iptal edildiği ve büyük olasılıkla bu tarihte İran’a gideceği öğrenildi. 

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