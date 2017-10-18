Barzani hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin histeri halinde fırsatçılık kokan bir hamleyle Kerkük’ü işgale kalkıştığını belirterek “Irak’ta dökülen her kanın sorumlusu bölgesel yönetimdir” dedi.

Erdoğan, 40’ıncı Muhtarlar Toplantısı’nda, Türkiye’nin Kerkük’e sırtını dönemeyeceğini vurgulayarak “Ecdadımız, Gazi Mustafa Kemal Misakımilli ile en batıdan en doğuya, Kerkük’e kadar burada bu hattı çizmediler mi?” dedi.

HEPSİ KARDEŞİMİZ

Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizim ne Irak’taki ne de Suriye’deki Kürt kardeşlerimizle en küçük bir sıkıntımız, sorunumuz, husumetimiz yoktur. Irak ve Suriye’deki Araplara, Türkmenlere nasıl bakıyorsak Kürtlere de aynı şekilde bakıyoruz. Hepsini de kardeşimiz olarak görüyoruz. Bizim derdimiz sadece ve sadece terör örgütüyledir.”

Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’yle yıllarca birlikte yaşandığını, işbirlikleri yapıldığını hatırlatarak “Türkiye, bugün niye hava sahasını kapatıyor? Bu sorunun cevabını en başta Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin vermesi gerekiyor. Çünkü meseleyi bu noktaya getiren onlar” diye konuştu. Adeta bir histeri haliyle, buram buram fırsatçılık kokan bir aceleyle hareket edenlerin tarih önünde hesap vereceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Kalkıyor ‘Kerkük benim’ diyor. Ya sen hangi hakla bunu diyorsun.Bu insanları orada maalesef zulümle terbiye etmeye kalktılar. Irak’ta bu sebeple dökülen her kanın sorumlusu bölgesel yönetimdir.”

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Henüz bir terör örgütünün tasallutundan tam olarak kurtulamamışken, PKK gibi sicili kabarık ve eli kanlı bir başka örgüte alan açanlara göz yumulmayacağını belirten Erdoğan, orada PKK’yı, DEAŞ’ı, Suriye’de PYD’yi ve YPG’yi hiçbirinin tasarruf alanında yetki kullanımına müsaade edilmeyeceğine işaret etti. Erdoğan “Yeri geldiğinde bir gece ansızın geliriz, gereğini de yaparız. Söyleye söyleye girilmez, bir gece ansızın girilir. Suriye’de oynanan oyunun bir benzerinin Irak’taki gönüllü figüranlarına soyunanlar, buna uygun muameleye de razı olmak zorundadır. Unutulmamalıdır ki, bu tür ihtiraslarla hareket edenler en büyük zararı kendi halklarına veriyor” diye konuştu.Erdoğan, Kuzey Irak halkının da bu yanlış politikaya karşı, sesini en kısa sürede yükselteceğine inancının tam olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Artık hava sahası kapalı. Biz, merkezi yönetime gıdaydı, ilaçtı vesaire, ihtiyaçlarını oraya göndereceğiz. Merkezi yönetim Kuzey Irak halkına gerekli olan yardımı oradan yapacak. İnsani noktadaki hassasiyetimiz yine tabii ki devam edecek ama Kuzey Irak yerel yönetiminin başlarına neler getirdiğini de halkın görmesini istiyoruz. Halkın da onlara gereken dersi vermesini istiyoruz. Çünkü halk kendisini adil şekilde yönetemeyen bu tür yöneticilere gereken dersi vermeyecek olursa kusura bakmasınlar. Aynı şekilde Suriye’de bir terör örgütü aracılığıyla yabancı güçlerin elinde oyuncak edilmeye çalışılan Kürt kardeşlerimizin de en kısa sürede kendi gelecekleri için en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. İşte bu PYD/YPG... Bunlar PKK’nın birer yan kuruluşudur. ‘Ben Kürt’üm, ama ne olur YPG’ye bir şey demeyin, PYD’ye bir şey demeyin.’ Kürt kardeşlerim kusura bakmayın. Eğer bu teröristleri savunuyorsanız burada yollarımız ayrılır.” Erdoğan, “Kürt’üm demek en tabii hakkındır ama Kürtçülük yapmak hakkın değildir. ‘Türk’üm’ demek en tabi hakkındır ama Türkçülük yapmak hakkın değildir. Çünkü bunlar bölücülüktür” ifadesini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki ve Suriye’deki tüm kardeşleri gibi Kürtlerin de kadim dostu olduğuna vurguladı.