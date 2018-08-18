Önce döviz kuru zıplatılarak ekonomik kriz çıkar, sonra halkı sokaklara dökerek Amerikan yönetimine kafa tutan yönetimler iktidardan düşür! Yıllardır Brezilya’dan Endenozya’ya sayısız ülkede başarıyla uygulanan bu oyun bu defa Türkiye’de sahnelendi. Ama halk ne paralarını çekmek için bankalara ve temel ihtiyaç malzemelerini almak için marketlere koştu ne de protesto için sokaklara döküldü. Peki ama neden başaramadılar? Yanıtı ‘bağışıklık’ kazanmış bünyede saklı...

5 MADDEDE OPERASYON

Birincisi, dolar kurunu 7.5 TL’ye çıkarıp Türk lirasını çökertmek istediler ama kur geri döndü. İkincisi, ‘bankalar iflas edecek’ söylentisiyle, vatandaşları mevduatlarını çekmeye yönlendirip finans sistemini çökertmek istediler. Tam aksine vatandaş döviz büfelerine koşup elindeki doları TL’ye çevirdi. Üçüncüsü, kriz algısıyla yabancı yatırımcının Türkiye’den çıkartarak ekonominin ihtiyaç duyduğu sıcak para girişini kesmek istediler. Yabancı yatırımcılar ‘TL yatırım karlı’ dedi. Dördüncüsü CNNinternational’ın televizyon yayınında olduğu gibi, ekonomik kriz gerekçesiyle halkın sokaklara dökülüp hükümeti düşürmesini beklediler. Türk milleti tam tersine Başkanına nına sahip çıktı. Beşincisi 2001 krizindeki gibi, faiz ve döviz sarmalı üzerinden IMF’yle anlaşmaya ve ABD’nin bir eyaleti gibi yönetmeye çalıştılar, başaramadılar. Türkiye’nin son yaşadığı ekonomik gelişmelerin ABD’nin gelişmekte olan ülkelere uyguladığı tipik bir mali operasyon olduğunu söyleyen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, saldırının neden başarısız olduğunu da anlattı:

DEŞİFRE OLDULAR

“Bu ekonomik operasyonun milletin üzerinde yaratması gereken psikolojik etkiyi yaratamadılar. Çünkü Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri sonrası bu operasyonları yapan aktörler deşifre oldu ve toplumun bünyesinde bağışıklık yaptı. Türk milleti dış operasyonları artık çok hızlı algılayıp doğru refleksi gösteriyor, güçlü liderlik, güçlü ekonomi de toplumun bu refleksini yönlendirerek dışarıdan gelen operasyonları püskürtüyor. Bu tip operasyonlar, özellikle yükselmekte olan ülkelere yapılır ve gücü ve direnci kırılır. Örneğin Arjantin, Brezilya, Endenozya’da olduğu gibi. Bizi gücü kılanlardan biri milli birliği ve beraberler, manevi değerlerimizdir. Dikkat edin, oralara da saldırmaya başladılar ki direncimizi kırsınlar”

DARBE YÖNTEMLERİ

Prof. Akgün, ABD’nin tüm darbe yöntemlerini Türkiye’de denediğine belirterek, “60’lar ve 80’lerde hep iç karışıklık çıkarak askeri darbelerle yönetimi değiştirdiler. Gezi, 6/7 Ekim olayları, hendek teröründe toplumdaki fay hatları tetiklenmek istendi ama o da başarılı olmadı. Ekonomik saldırıyla halkı sokaklara döküp, müdahaleye zemin hazırlamayı düşündüler. Ama değişen Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu kodlar da ellerinden alındı” dedi.