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Başbakan Yıldırım: Güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreni katıldı. Başbakan Binali Yıldırım törende önemli açıklamalarda bulundu.

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Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:
 
Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların bir çoğu da son 15 yılda yapıldı. 2023'te inşallah İstanbul'da bin kilometrenin üzerinde raylı sistem, metro kazandırmış olacağız. Bunun yanında 3. havalimanını bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak.
 
OPERASYONLAR SÜRECEK
 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin'deler. Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz."
 

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