Başbakan Yıldırım'dan CHP'nin YPG iddialarına belgeli cevap

AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin PYD ve YPG'yi hükümetin terör örgütü ilan etmediği yönündeki iddiasına sert yanıt verdi. Elindeki belgeleri gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "CHP'nin bazı milletvekilleri bugünlerde bir laf ortada dolaştırıyor. Neymiş, hükümet PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Gerçek böyle mi onun için belgelerle geldim. 28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG, PKK, DEAŞ ile topyekün mücadele var. CHP'nin profesör olan milletvekili bunu yaparsa diğerleri ne yapar bunu siz düşünün.Bunlar demek ki 20 MGK kararının hiçbirini okumamışlar. Sonuç bildirisinin değişmez gündeminden biri de PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ile mücadele olmuştur. Bunların farklı isimlerde örgütler olduğunu bütün dünyaya biz ilan ettik. Bütün dünya yazdı gel gör ki CHP duymamış. Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor ama Türkiye'nin anamuhalefet partisine ne oluyor? " ifadelerini kullandı

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Türkiye demek kardeşlik demek, adalet demek. Bizim için Filistin de önemlidir Somali'de önemlidir. Aynı şekilde arakandaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Bu gün elhamdülillah dünyanın her yerinde varız. Milletimizin desteğiyle önemli hizmetler yaptık ama işimiz bitmedi. Durmak yok yola devam. Ne diyoruz, istikrar sürsün Türkiye büyüsün. Yarın takvimler bir kez daha 28 Şubat'ı gösterecek. Bin yıl sürecek denilen o karanlık darbenin ve dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ölümünün yıl dönümü. Erbakan hocamızın mekanı cennet olsun. İnançların, yaşam tarzının baskı altındaki olduğu o durumda vakur duruşuyla örnek olmuştu.

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Erbakan hoca yemin eder, yemin ettirirdi. Biz de yemin ediyoruz ki, vatandaşlarımızın haklarını terör örgütlerine de, karanlık odaklara karşı da koruyacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile dik durduk meydanı bırakmadık. Hayatı zehir eden, meslek liselerini adeta bitiren, bazı evlatlarımıza yaşama hakkını çok gören cuntacı zihniyeti unutmadık, unutmayacağız. Sadece insanımızın hukukunu çiğnemediler. Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir krize girmesine neden oldular. Faturayı aziz ve cefakar millet ödedi. 28 Şubat'ın yaralarını sardık, yapılanları unutmadık. O günler geride kaldı. Hiçbir güç milletin hakkına, hukukuna, değerlerine karışamayacak

ELİMDE BELGELERLE GELDİM

CHP'nin bazı milletvekilleri bugünlerde bir laf ortada dolaştırıyor. Neymiş, hükümet PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Gerçek böyle mi onun için belgelerle geldim. 28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG, PKK, DEAŞ ile topyekün mücadele var. CHP'nin profesör olan milletvekili bunu yaparsa diğerleri ne yapar bunu siz düşünün.Bunlar demek ki 20 MGK kararının hiçbirini okumamışlar. Sonuç bildirisinin değişmez gündeminden biri de PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ile mücadele olmuştur. Bunların farklı isimlerde örgütler olduğunu bütün dünyaya biz ilan ettik. Bütün dünya yazdı gel gör ki CHP duymamış. Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor ama Türkiye'nin anamuhalefet partisine ne oluyor?

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Çocuk istismarına yönelik sebeplerin ortadan kaldırılması, cezaların caydırıcılığının daha da artırılması konusunda kapsamlı bir çalışma başlattık. Yasal düzenlemeler için teklif yakında Meclis'te olacak. Olayların tekrarlanmaması için sadece yasal düzenleme yapmak yetmez. Eğitim başta olmak üzere ve toplumun her kesimine görevler düşmektedir.

HOLLANDA'NIN KARARI YOK HÜKMÜNDE

Batı çifte standarttan vazgeçmiyor. Hollanda'nın 1915 olaylarına ilişkin aldığı karar bizim için yok hükmündedir. Buna soykırım diyenler kendilerine bakmalıdırlar. Katliamlar konusunda en kötü sicil bu iddiaları ortaya atan ülkelerindir. Kimse Türkiye'nin şanlı geçmişini kendi karanlık mazisiyle karşılaştırmasın. Bizim tarihimizde katliam, soykırım yok. Kardeşlik, beraberlik var. Bosna'da yaşananlar taptaze hafızalarımızda.

AFRİN HİLAL GİBİ ÇEPEÇEVRE EMNİYETE ALINDI

Zeytin Dalı Harekatı'nda 39 gün geride kaldı. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı başarıyla ve kararlıkla sürdürüyor. Afrin bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda. Sınır bölgeleri tamamen terörden temizlendi. Şimdi özel harekat timlerimizle beraber Adım adım temizlik yaparak gidiyoruz. PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Bölge halkının yüzde 60'ı evlerini terk etmiş durumda.

BM'NİN ATEŞKES KARARI

BM bir karar aldı. 30 gün süreyle Guta'da ateşkes ilan edilmesi üzerine. Şu anda Doğu Guta'da bir insanlık dramı ve ayıbı yaşanıyor. Buradaki çocuk, kadın ve yaralılara acil insani yardım bile yapılamıyor. Bu kararın amacı bu bombalamalar ve katliamdan etkilenen bölgeye acil yardım gitmesi ve yaralılara çocuklara müdahale edilebilmesi için. Bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak karar alınmış olmasına rağmen rejim Doğu Guta'ya saldırıya tekrar başladı. Kimyasal silah kullanıldığı yönünde çok ciddi iddialar var. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı Doğu Guta ile karıştıranlar var. BM kararı Doğu Guta ile ilgilidir. Bu iki şeyi birbirinden ayırmak, karıştırmamak lazım. Suriye'deki ateşkes kararının odak noktası harekatlar değil, doğu Guta'daki sivil katliamın önlenmesidir.

GÜN ÇEKYA'NIN İMTİHAN GÜNÜ

Hakkında kırmızı bülten çıkardığımız PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim, 24 Şubat'ta Çek Cumhuriyeti'nde gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıklarımız konuyu yakından takip ediyor. Gün, NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Umarım Çekya terörle mücadelede hassasiyeti görür ve gerekli dayanışma ile bu teröristi bize iade eder."