Başbakan Binalı Yıldırım: Almanya ile yeni bir sayfa açalım

Başbakan Binali Yıldırım’ın TUR uçağında ziyarete ilişkin verdiği mesajlar özetle şöyle:

“Berlin’de Sayın Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi orada da bizde de; dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Artık Almanya ile Türkiye’nin normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz. Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz.

- Almanya tarafında da aynı iradeyi görüyor musunuz?

Bakalım göreceğiz. Ben Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir irade olduğunu tahmin ediyorum. Seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum. (PKK gösterilerinin yasaklanması) önemli adımlar bunlar. Son zamanlarda Almanya PKK terör örgütüne karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Fark ediliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişiklerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya’yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. Avrupa Birliği’nin bel kemiğini oluşturuyor. AB içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı, dört milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine dönmemesi akla ziyan bir iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye’de kuzey güney sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör örgütünün, DEAŞ’ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa’ya olabilecek göçmen akımını ve Avrupa’da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun.”

- Deniz Yücel konusunda ne düşünüyorsunuz?

“Türkiye hukuk devleti, yargının işi ayrı, siyasetin işi ayrı. Üzerine atılan suçlar var, bunlarla ilgili hakim karşısına çıkacak, ordan da bir sonuç çıkacak. Her mahkemeye çıkış bir umuttur. Bir an önce hakim karşısına çıkmasını telkin ediyoruz. Zannediyorum, yakın zamanda böyle bir gelişme olur . Bu konuda Türkiye Almanya arasında ilişkilerimizi bloke eden bir husus olmaktan çıkar.”