Başbakan Binali Yıldırım: Ankara'ya 60 milyar tutarında yatırım yapıldı

Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa Başbakan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile bazı AK Partili milletvekillerinin yanı sıra Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım, Ankara'nın gazi şehri olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi darbecilere geceyi dar eden, meydan okuyan, milli mücadele ruhunu yeniden dirilten bütün Ankaralılarla aynı havayı solumaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Bu vesileyle 15 Temuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere sıhhat dileyen Yıldırım, milli mücadelenin bütün kahramanlarını ve bu ülke için canını seve seve veren tüm şehitleri rahmetle andı.

Başkentlerin her ülkede sembol şehirler olduğunu ifade eden Yıldırım, her biri kendi içinde ayrı bir anlam ve öneme sahip şehirlerin "başkent" sıfatını taşıdığını dile getirdi.

Selçuklu'nun başkentinin Konya, Osmanlı'nın başkentinin Bursa, Edirne ve İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli sorumluluklar almış Ankara'nın da cumhuriyetin başkenti olarak yeni bir vizyonun ve geleceğin temsilcisi konumunda bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Ankara öylesine önemli bir şehir ki milli mücadelemiz, İstiklal Harbi'miz burada planlanmış, bu şehirden yönetilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açılmış, adeta cumhuriyetin temelleri burada, Ankara'da atılmıştır." diye konuştu.

"Türk tarihinin son dönemini en iyi temsil eden şehirlerden biri"

Yıldırım, Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'nda üstlendiği sorumlulukla, ülkenin işgalden kurtulmasına öncülük eden şehrin adı olduğunu kaydetti.

Ankara'nın, istiklal mücadelesinde merkez seçilmesinin, daha sonra başkent olmasının bu şehrin coğrafi, tarihi ve sosyal özellikleriyle yakından ilgili olduğuna işaret eden Yıldırım, şöye devam etti:

"Dört bin yıldır dünyanın ana güzergahı üzerinde bulunan bir şehirden ve merkezden bahsediyoruz. Ankara deyince çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan bir yerden bahsediyoruz. Bugün de binlerce yıllık Türk tarihinin son dönemini en iyi temsil eden ve simgeleyen şehirlerden biri Ankara'dır."

Başbakan Yıldırım, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin, Türklerin Anadolu'yu fethinden sonra bu coğrafyada temayüz eden manevi önderlerin en önemlilerinden birisi olduğunu vurguladı.

Ankara'nın arkeolojik kalıntıları, tarihi zenginlikleri, kültürel birikimi ve modern zamanın simgesi birçok eseriyle dünyanın seçkin başşehirlerinden biri olmayı bundan sonra da sürdüreceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gelişimini bugüne kadar arttıran Ankara, diğer şehirlerimiz için de güzel bir örnek olmaya devam edecektir. Belediye Başkanımız, Ankara'nın önceki halini ve yapılanlardan sonraki halini bütün detaylarıyla, geniş görsel bir sunumla burada bulunan konuklara anlattı. Ankara ve ülkemiz için bugüne kadar hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."

"Ankara'ya 60 milyar tutarında yatırım yapıldı"

Yıldırım, Ankara ile birlikte 81 ilin tamamının kalkınması ve gelişmesi için 15 yıldır gayret gösterdiklerini söyledi.

Ankara'ya AK Parti hükümetleriyle 60 milyar tutarında yatırım yapıldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sadece hükümetin merkezi yatırımlarından bahsediyoruz. Bundan belediyemizin diğer yatırımları, özel sektörün yatırımları dahil değil. Ankara'yı hızlı trenin başşehri yaptık. Yüksek hızlı tren garıyla da Ankara'ya bir sembol eser kazandırdık. Ankara'yı şimdi Sivas'a bağlıyoruz. 2019'da inşallah Ankara-Eskişehir-İstanbul-Konya'dan sonra Sivas'a da hızlı trenle gitmek mümkün olacak. Ankara'dan Sivas'a 2 saatte ulaşmış olacağız. İnşallah 2019'da aynı şekilde Afyon ve Uşak'ı da Ankara'ya hızlı trenle bağlamış olacağız. Böylece Ankara merkezli, 14 büyük ilimize nüfusumuzun neredeyse üçte birinden fazlasının yaşadığı büyük şehirlerimize hızlı trenle ulaşma imkanına sahip olacak."

Şu anda Ankara için başlayıp devam eden pojelerin toplam tutarının 25 milyar Türk lirası olduğunu bildiren Yıldırım, "Ankara'dan Kırıkkale'ye, oradan da Delice'ye bir otoyol ihalesini yaptık. Bu otoyol ihalesini yaptık, 'yap-işlet-devret' modeliyle kısa sürede tamamlanacak. Böylece Ankara'nın Anadolu'ya, Güneydoğu'ya ve Akdeniz'e açılan kanalları daha da genişlemiş olacak." dedi.

Yıldırım, Ankara'nın başkent oluşunun 94'üncü yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen programda, Ankara'ya ilişkin yapımı devam eden projeleri anlattı.

Ankara-Niğde otoyol projesinin ihalesinin yapıldığını bildiren Yıldırım, 360 kilometre uzunluğa sahip projenin "yap-işlet-devret" modeliyle gerçekleştirileceğini anlattı.

Yapımına başlanan projenin birkaç yıl içinde tamamlanacağını söyleyen Yıldırım, "Böylece Ankara'dan Konya'ya veya daha güneye, Afyon üzerinden Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Urfa istikametine gidecek, Ankara-Kulu arasındaki o yoğun trafik akışı direkt otoyolla güneye ve Akdeniz'e indirilmiş olacak." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde, 50 bin seyircinin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edileceğini ifade etti. Bu kararın alındığını dile getiren Yıldırım, Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.

"Dünyanın hayranlıkla izlediği projeleri ülkemize kazandırdık"

Ankara için hedefleri 50 ve 100 yıl sonrasına göre planladıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Dünyanın hayranlıkla izlediği projeleri ülkemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz." dedi.

Yıldırım, 2008 dünya ekonomik krizini hatırlatarak şunları söyledi:

"Üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Kriz devam ediyor, bitmiş değil. Ama 10 yıl içinde koca dünyada 10 büyük proje yapılıyor. 'Mega proje' dediğimiz, 'marka proje' dediğimiz 10 proje yapıldı veya yapılıyor. Bunlardan 5 tanesi Türkiye'ye ait. 10 büyük küresel projenin 5 tanesi Türkiye'ye ait. Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve dünyanın en büyüğü yeni İstanbul Havalimanı. Bunun yanında birçok ulaştırma, hastane projeleri ve diğer projeler planlandığı gibi devam ediyor."

Ankara'nın başkent olmasının 94. yıl dönümü dolayısıyla Ankaralılara müjde veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başkentin havaalanının yolu, köy yolu, Ankara'nın meydanı, köy meydanı gibiydi. Barakalar, oradan uçağa geçiliyor. Hiç Ankara'ya yakışan bir şey değildi. Kısa sürede o modern terminali yaptık, hizmete aldık. Hatta eski siyasetçilerin biri, uçaktan inip içeriye girince 'Evladım bizi yanlış yere getirdiniz, ben Ankara'ya gidecektim.' demiş. 'Burası Ankara' demişler, bir türlü inanamamış."

"Önemli olan para değil, parayla herkes iş yapar"

"CHP'lilerin Esenboğa Havalimanı terminalinin yapılmaması için büyük direnç gösterdiklerini" dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"'Devletin parasını çarçur ediyorsunuz. Ne lüzum var böyle terminale. Kimleri zengin edeceksiniz.' Yap-işlet-devret olarak yaptırdığımız o terminal, ilk yılda garanti ettiğimiz yolcu sayısını geçti, üzerine çıktı. Üzerine çıkan yolcudan gelen gelirlerin yarısını da biz almaya başladık. Sözleşmemiz böyleydi. 'İş bilenin, kılıç kuşananın.' 14 yıl geçti, süre bitti. Tekrar kiraya verdik. Şimdi oradan da külliyetli miktarda para aldık. Bu işler böyle oluyor. Nasıl oluyor, nasıl yapıyorsunuz? Para var mı? Önemli olan para değil, parayla herkes iş yapar. Yeter ki işin nasıl olacağını bileceksin. Kaynak üreteceksin, kamuya yük getirmeden iş yapacaksın.

Efendim diyorlar ki 'Siz pahalı pahalı köprüler yaptırıyorsunuz, yollar yaptırıyorsunuz, havaalanları, hastaneler... Dünya kadar para veriyorsunuz.' 15 yılda, 48 milyar dolarlık bütçe dışı kaynaklardan 157 proje yaptık. Bu projelerin işletme süresinde kamuya ödenecek kaynak miktarı 70 milyar dolar. Bizim ödeyeceğimiz ne kadar? 12 milyar dolar. 12 milyar dolar garanti olarak ödeyeceğiz. Karşılığında da 70 milyar dolar para alacağız. Hani nerede, kaynakları başkalarına aktarıyoruz? Maalesef bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor."

Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışı uçuşlarının biraz zayıf olduğuna işaret ederek "Hiç yoktu da şu anda 11 sefer var, yani 11 noktaya uçuş var. Bir başkent için bu yeterli değil. Türk Hava Yolları ile konuştuk, en kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak 29 Ekim'de ilk uçuş Franfurt'a, ardından Viyana'ya, Berlin'e, Paris'e yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ankara başkenttir ve ebediyen başkent kalacaktır." sözünü hatırlatarak tamamladı.

Diğer konuşmacılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki hizmetleri anlattı. Kentin çok değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Gökçek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz Ankara'da hep yaşam kalitesini arttırmak oldu. Belediye Başkanı olduğumda Ankara'da 350 bin araç vardı, şu anda 2 milyon 200 bin araç var. Trafik de son derece güzel bir şekilde rahatlıkla akabiliyor. 23 Nisan'da Avrupa'nın en büyük tema parkını açıyoruz. Ankara turizmine de çok ciddi anlamda da katkıda da bulunacak."

Gökçek, konuşması sonrasında fotoğraflarla "Dünden Bugüne Ankara" sunumu yaptı.

Ankara Valisi Ercan Topaca da Ankara'nın modern bir şehir olduğunu belirterek "İnsanımız içinde parklarıyla yollarıyla gerçekten başka şehirlere imrenmeden, rahatça yaşayabileceği huzurlu bir kent Ankara." dedi.

Kentin, yeşili olmayan bir şehirden bugünkü haline geldiğini dile getiren Topaca, başkentin her yönüyle ve imkanıyla Türkiye'ye örnek olduğunu kaydetti.

Notlar

Programda, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na Büyükşehir Belediyesinin 200'er bin liralık ödülleri takdim edildi.

Başbakan Yıldırım, salona gelişinde konuşması öncesinde ilk olarak Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularının yanına geldi ve onlarla ayaküstü sohbet etti.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli de konuklara kısa bir konser verdi.