Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Binali Yıldırım bazı bakanları kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de bazı bakanlarla bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, TBMM'deki Başbakanlık Makamı'na geçti.
 
Başbakan Yıldırım, burada Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile ayrı ayrı görüştü.
 
Yıldırım, daha sonra bazı Güneydoğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle de bir araya geldi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ayşenur Arslan: Cuma kutsal bir gün değil

Ayşenur Arslan: Cuma kutsal bir gün değil

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA