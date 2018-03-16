Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Binali Yıldırım, İhsanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu aradı.

Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Yıldırım, kalp krizi geçiren İhsanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini, telefonda görüştüğü Füsun İhsanoğlu aracılığıyla iletti.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6'ncı Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı.

Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Siviller Afrin´den kaçıyor

Siviller Afrin´den kaçıyor

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

Dünyanın en zengin takım sahipleri

Dünyanın en zengin takım sahipleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA