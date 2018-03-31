Başbakan Yıldırım'dan Macron'a PKK/PYD tepkisi: Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?
Başbakan Binali Yıldırım İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi açılışında konuştu. Başbakan Yıldırım, 'Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?'
- AA
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz."
"Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?"
"Türkiye, teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz, onların kökünü kazır. Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye azmettik, karar verdik."
"Bir de bu Fransa NATO üyesi, bizimle beraber. Eğer Türkiye'yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir'e yaşattığınız acıları Suriye'nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz, bu nasıl iş. Bizim için Suriye'de halka zulmeden bütün örgütler aynıdır, aynı kefededir. Macron, terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Türkiye'nin teröristlerle hiçbir işi olmaz."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.