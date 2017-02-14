Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor (CANLI)

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Değerli yol arkadaşlarım, kadir şinas milletim. Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çatısı altında bulunduğumuz gazi meclisimizde yeni bir grup toplantısında birlikteyiz. Grup toplantımızın aziz milletimiz için bereketli neticelere vesile olmasını niyaz ediyorum. Ülkemiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu kutlu yürüyüşün en önemli adımlarını attığımız bir dönemden geçiyoruz.

Milletimizin duasıyla Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyoruz. Gece - gündüz demeden, durup soluklanmadan millet için çalışıyoruz. Türkiye'nin bütün illerinin, ilçelerinin, köylerinin nabzını tutuyoruz. 79 milyon insanımız hissiyatına kulak veriyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. AK Parti Türkiye'nin her köşesinde bacası tüten bir siyaset ocağıdır. Bizler de bu siyaset ocağından çıkan sesleri duyalım diye ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. Daha sonra belediye başkanlarımızla istişare toplantısı yaptık. 16 Nisan halkoylamasının üzerinde etraflıca durduk.

Bugün son yıllarda hemen hemen her alanda gelişen bir Türkiye var. Ekonomimiz büyüyor, bölünmüş yollar, köprüler, üniversiteler, adalet sarayları, metrolar, tüp geçitler, şehir hastaneleri, eserler ardı ardına hizmete alınıyor. Türkiye'nin özlemle beklediği asırlık projeleri Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya ve daha nice niceleri... Üçüncü ve dünyanın en büyük havalimanı. İnşallah 18 Mart'ta da dünyanın ayaklar arası açıklığı en büyük köprüsü, Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. (Yolların kralı Binali Yıldırım sesleri) Gençler, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Diğer yandan Türkiye muhasır medeniyetler seviyesi hedefine bu vizyonda ilerlerse mevcut anayasa milletimizin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Hep söyledim, bu anayasa 1982 model, yolda kalıyor tekliyor. Hayır'cılar "Biz ittirirsek çalışır belki" diyor. Çalışmaz kardeşim, çalışmaz. Milleti yormayın.

"16 NİSAN'A KADAR SAHALARDAYIZ"

Milletimiz 16 Nisan'da darbe ürünü bu anayasayı değiştirecek ve evet mührünü vurarak işi bitirecek. Peki vatandaş ne diyecek o gün? Vesayetin her türlüsüne dur demek için... (Evet sesleri) Daha geniş gücü olan bir Meclis gücü için (evet sesleri) bağımsız yargı için, etkili demokrasi için, gençlerin sesinin daha gür çıkması için, kutuplaşma değil, kucaklaşma için... (Evet sesleri) Görüyorsunuz, evet diyecek o kadar çok sebep var ki. Ben sadece birkaç tanesini söylettim. Evet'te bereket var. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Her uğradığımız durakta milletin aklını yalanlarla, dolanlarla bulandırmaya çalışanların yine başarılı olamadığını görüyoruz. Evvel Allah, vatandaş ne istediğini, ne yapacağını biliyor. 16 Nisan'a kadar sahalardayız gençler.

Tüm teşkilatlarımızla köy köy, mahalle mahalle gezip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız. Geçen hafta Aksaray'da, Antalya'da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onlara sorduk "Ne diyorsunuz, bu halkoylaması meselesi nedir?" Meydanlar dalga dalga "Evet" diye inledi. Aksaraylılar işi abarttı yüzde 100 dedi. Dedim ki, "3-5 puan da onlara bırakın garibanlara. Bize 90 da yeter.

"HAYIRCI'LARIN BİNDİĞİ HDP-PKK-FETÖ GEMİSİ HİÇ YÜRÜMEZ"

Biz ne zaman millete geldiysek millet bize güvendi "Evet" dedi. Bir de "Hayır"cılar var. Bunlar hayır kelimesinden sevimli şeyler üretirsek milleti ikna ederler sanıyorlar. Ya bırakın kelime oyunları. Lafla peynir ekmek gemisi yürümez. Hele "Hayır"cıların bindiği HDP-PKK-FETÖ gemisi hiç yürümez. PKK "Hayır" diyor, FETÖ "Hayır" diyor, DEAŞ "Hayır" diyor."