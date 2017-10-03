Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye Uzay Ajansı kurulacak

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Amerika'nın Las Vegas şehrindeki silahlı saldırı çok üzücü. Neresinden bakarsanız, adı ne olursa olsun, bu bir vahşettir, bu bir cinnettir. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şunu bilin ki Türk halkı, Amerikan halkının acılarını en yürekten paylaşıyor.

Kendi kendine yetebilen Türkiye, hedefiyle çıktığımız bu yolda bugün önemli bir noktaya gelmiş olduğumuza şahit olmaktan memnuniyet duyuyorum.

AK Parti hükümeti olarak 15 yıllık iktidar süremizde sanayileşmeyi, teknolojik ürünleri kendi kendimize, kendi imkanlarımızla yaparak ülkemizin küresel anlamda önemli bir noktaya gelmesini sağlayacak çalışmalara hız verdik, destek olduk. Her dönem, her iktidar dönemimizde ciddi teşvikler verdik. Bunların karşılığını görmekten memnunuz. 118 ülkede 3 milyar insana ulaşabiliyoruz. Uydu üzerinden internet akışını gerçekleştirebilir hale geldik. Göktürk 2'yi uzaya gönderdik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Tüksat 6A, üretimi başladı. 2020'de uzayda yerini alacak. Savunma ve havacılık sanayinde de araştırmaya önemli paylar ayırıyoruz.

UZAY AJANSI BU YIL

Savunma ve havacılıkta AR-GE bütçemiz 1 milyar doları aştı. Bugün itibariyle 543 proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin toplam maliyeti 60 milyar dolardır. Teknopark'lar açtık. 2750 teknik vasıflı personel çalışıyor. Ankara Kahramankazan'da 80 milyon avro bedelle uydu test ve entegrasyon merkezi açtık. Kendi uydumuzun üretimine başladık. Ülkemizde geliştirilen uydu parçaları testleri artık uzayda gerçekleştiriliyor. Japonya havacılık ve uzay ajansıyla yaptığımız anlaşma ile Türkiye'deki parçaları, Japonya'dan uzaya gönderilen uydularda kullanıyoruz. 2016'da başlattığımız testler meyvesini vermeye başladı. Bu konular önümüzdeki yıllarda yerli ve milli kabiliyetimizin geliştiği bir yere dönüşecek. Eskişehir ilk otomobili yaptığımız yerdir. Geçtiğimiz yıllarda Amerika Ulaştırma Bakanı gelmişti. Onunla birlikte Eskişehir'de protokol yaptık. Şu anda da bu lokomotiflerin teslimatı devam ediyor. Eskişehir sessiz sedasız, makine sanayiinin, havacılığın, lokomotif ve hızlı trenin imal edileceği bir merkez oluyor. Ülkemiz 2023 hedeflerine doğru gidiyor, Eskişehir bu hedeflerde lokomotif görevini görecek şehirdir. Yani Eskişehir'in herşeyi yeni olmalı. Teknolojide de kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğal kaynakların tespiti ve bunun halkın refahı için kullanılması adına, Türkiye Uzay Ajansı'nı kurma kararını aldık bu kararı da Meclis'e gönderdik. Bu yasama yılında inşallah Türkiye Uzay Ajansı da kurulmuş olacak.