Başbakan Yıldırım: Milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini

Yıldırım, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Kongrenin Muğla'ya hayırlı olmasını dileyen ve kentin bütün ilçelerine selamlarını ileten Yıldırım, "Turizmin baş şehri, efelerin, yörüklerin otağı Muğla'nın, o güzel ilçelerini bile sayarken insanın yüreği ferahlıyor. Muğla'nın güzelliklerini göremeyen, 'Ben dünyayı gördüm, tanıyorum.' demesin." diye konuştu.

Yıldırım, 2017 Temmuz ayında düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Şenliği'nde Muğlalılarla bir araya geldiğini hatırlatarak, şenlikteki coşkuyu, sevgiyi unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

AK Parti'yi anlamak için geçmişe uzanmak, son 15 yıla bakmak gerektiğine işaret eden Yıldırım, "2002'den bugüne yaşadığımız onca sıkıntıya, dünyayı kasıp kavuran ekonomik krize rağmen üç kat büyüyen bir Türkiye var. Kimin sayesinde? AK Parti iktidarı ve milletin sayesinde, AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları sayesinde. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerini de solladık. Geçen sene üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile Çin'i de solladık, birinci sıraya oturduk. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Böylece son 24 çeyreğin rekorunu da kırmış olduk." ifadelerini kullandı.

- "Darbecileri eze eze bugünlere geldik"

Bölgenin kalkınmasında hizmet ve alt yapı eşitsizliğini gidermek için büyük mücadeleler verdiklerini, Türkiye'nin, doğudan batıya, kuzeyden güneye geliştiğini, kalkındığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Her alanda rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. Sadece yollar, havaalanları, hastaneler, okullar, adalet sarayları yapmadık. Başka ne yaptık? Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çeteleri, darbecileri, vesayetçileri de eze eze bugüne geldik. Muğla bunu iyi bilir. Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın burada hayatına kast etmeye çalıştılar. Alçaklar, Cumhurbaşkanımıza suikast yapıp hayatına son vermek istediler ama Muğla, Muğla'nın güzel insanları, yörükleri, efeleri her biri, birer kahraman oldu, meydanlara indi, onlara gereken cevabı verdi, alçaklara geçit vermedi. Cumhurbaşkanına, demokrasiye sahip çıktı ve FETÖ'cü darbecilere o gece gününü gösterdiniz. Şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama istiklalimizden, yarınlarımızdan asla vazgeçmedik. Şehitler pahasına ay yıldızlı bayrağımızı indirtmedik, ezanlarımızı dindirtmedik."

Binali Yıldırım, "Bu ülkede her seferinde karamsarlık pompalayan, felaket tellallığı yapanlar hiç eksik olmadı fakat bunlara rağmen ekonomimiz sağlam temeller üzerinde durmaya, büyümeye devam ediyor." diyerek, Türk ekonomisinin, 2008'den beri her türlü saldırıya karşı testten geçtiğini, dayanıklılığının bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

- Zeytin Dalı Harekatı

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Yıldırım, salonda zeytin dallarıyla kendisini selamlayan delegeleri işaret ederek, "Zeytin dalları da burada." dedi.

Özgür Suriye Ordusu'nun kahraman yiğitlerinin Mehmetçikle beraber bölgenin huzuru için destan yazdığının altını çizen Yıldırım, "Mehmetçik, kahraman askerimiz niye orada? Çünkü onlar, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyor. Onlar, hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Onlar, alçak PKK/PYD/YPG ve DEAŞ örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. O kahramanlarımız bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirmek için oradalar." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmetçik'in, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için gece gündüz demeden destan yazdığını vurgulayan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Biz Afrin bölgesine savaşa gitmedik. Neye gittik? Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütünün yaptığı zulümleri bitirmek için gittik. Hiçbir devlet, kimse kusura bakmasın, yanı başında ur gibi büyüyen bir terör örgütü varsa ona göz yumamaz. Bu, doğrudan Türkiye için bir tehdittir. Bununla mücadele etmek de hem uluslararası hem de iç hukukumuzdan doğan en tabii hakkımızdır.

Sadece teröre odaklı bir harekat yürüttüğümüzü cümle alem biliyor. DEAŞ, PYD/PKK, adı ne olursa olsun orada bölge insanına zulmeden terör örgütlerinden hiçbir terörist kalmayıncaya kadar bu harekat devam edecek. Oralar da aynen Fırat Kalkanı bölgesi gibi terörden temizlenecek. Ülkemizde misafir ettiğimiz, savaştan kaçan mülteciler, göçmenler gidip oraya yerleşecekler. Böylece bölgede huzur olacak. Bölgede 'DEAŞ'la mücadele yapıyoruz.' diye PKK'ya destek verenleri, söylemleriyle, eylemleriyle gönderdikleri silahlarıyla onları Türkiye'ye karşı bir tehdit haline getiren sözde dost diye bildiğimiz ülkeleri hepiniz biliyorsunuz."

"Ne yazık ki onlar da terör örgütünün ağzından konuşuyor. Halleri ortada." diyen Yıldırım, "Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafının biri 'milli olmak, yerli olmak' diyor. 'Bir delikli demiri, tüfeği bile yapamıyoruz' diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Orta Çağ'dan mı kaldın? Türkiye ne tüfek ne tabanca topunu da yapıyor, İHA'sını da yapıyor, SİHA'sını da yapıyor, helikopterini de yapıyor, tankını da yapıyor, Uyan artık uyan." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, millilik ve yerliliğin lafla olmayacağının altını çizerek, "Millik ve yerlilik, FETÖ ağzıyla konuşmakla olmaz. Millilik ve yerlilik, PKK, PYD ağzıyla konuşmak olmaz. Önce sen partindeki 'PYD terör örgütü değildir' diyenlere dön bak deki; 'Siz milli değilsiniz, yerli değilsiniz, teröristlerin ağzıyla konuşuyorsunuz'. Ondan sonra milli ve yerli olmaktan bahset. Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan, gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin göğsünde, sinesinde sana da size de yer var. Bu yaptıkları açıklamalar çocuk yaşta gençleri kaçırıp, ellerine zorla silah veren terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor." diye konuştu.

- "(Sivillere zarar veriliyor) diye çatlak sesler var"

Özgür Suriye Ordusu'nun da terör örgütlerine boyun eğmeden, ülkesindeki zulme, istilaya, iç savaşa boyun eğmeyen vatansever Suriyelilerden oluşan bir ordu olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Mehmetçikle kol kola, omuz omuza sahada teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyorlar. 'Sivillere zarar veriliyor' diye çatlak sesler var. 'Sivillere zarar verme' meselesine girersek, bunu söyleyenler altından kalkamaz. Afganistan'a, Irak'a, Yemen'e bakın, Afrika'nın ülkelerine bakın. Binlerce sivili yok eden o istilaların hesabını önce siz bütün dünyaya verin.

Türk askeri kılı kırk yarıyor. Tek bir sivilin canına, malına zarar gelmesin diye çok ama çok titiz bir çalışma yapıyor. Ama siviller konusunda hassas olanlar Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a, Kilis'e düşen 110 roketin, ölen sivillerin, yaralanan vatandaşlarımızı bir türlü akıllarına nedense getiremiyor."

Binali Yıldırım, kimsenin Türkiye'yi Suriye'yi parselleyenlerle karıştırmaması gerektiği uyarısında bulunarak, "Türkiye, mazlumların hamisi, zalimlerin de karşısındadır. Türkiye, güçlü ve büyük bir ülkedir." dedi.

- "Yalanla karalamayla siyaset yapanlara müsamaha göstermeyeceğiz"

Hayalleri gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldiklerine işaret eden Yıldırım, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini dile getirdi. Yıldırım, 2002'den bugüne Türkiye'nin 180 milyar dolardan daha fazla doğrudan yatırım aldığını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, 12 aylık ihracatın yüzde 10'un üzerinde arttığını ve artmaya da devam edeceğini belirterek, "158 milyarı geçtik, önümüzdeki ay 160 milyarı da geçeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin kendi dönemleriyle yarışmaya başladığını kaydeden Yıldırım, "Küçük düşünmek yok, AK Parti'ye küçük düşünmek yakışmaz. Gündelik hesapların peşine asla düşmeyeceğiz. Makam, mevki derdiyle değil milletin derdiyle dertleneceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik bağımızı daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi zayıflatmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Yalanla karalamayla siyaset yapanlara da asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.