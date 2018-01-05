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Başbakan Binali Yıldırım, Münir Özkul’un kızını ve Mimar ve Gazeteci Aydın Boysan’ın oğlunu arayarak taziyelerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, Münir Özkul’un kızını ve Mimar ve Gazeteci Aydın Boysan’ın oğlunu arayarak taziyelerini iletti

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Başbakan Binali Yıldırım, Özkul ve Boysan ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, bugün vefat eden sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'u telefonla arayarak taziyesini bildirdi.

Yıldırım, vefat eden mimar ve gazeteci Aydın Boysan’ın oğlu Burak Boysan ile de telefonla yaptığı görüşmede başsağlığı dileğinde bulundu.

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