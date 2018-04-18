Başbakan Binali Yıldırım'dan erken seçim açıklaması! Süreç nasıl işleyecek?

Türkiye'nin dünden beri merak ettiği erken seçim tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek." dedi.

Yıldırım, Mecliste gazetecilerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"Seçime hangi partinin katılacağının, hangisinin katılmayacağının kararını Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Seçimin tarihi belli olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin de seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Türkiye'nin iktidarda olan en büyük partisi olarak, AK Parti olarak seçimlere kim katılırsa katılsın bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor. O bakımdan ben parti adı telaffuz etme ihtiyacı bile duymuyorum. Buyursunlar herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır."