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Başbakan Binali Yıldırım'dan Merkel'e taziye mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına girerek, ölümlerine neden olan saldırı dolayısıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel'e taziye mesajı gönderdi.

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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Münster kentinde bir aracın yayaların arasına girerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı dolayısıyla Merkel'e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

 

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