Başbakan Binali Yıldırım'dan Merkel'e taziye mesajı Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına girerek, ölümlerine neden olan saldırı dolayısıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel'e taziye mesajı gönderdi.