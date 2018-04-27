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Başbakan Binali Yıldırım'dan milletvekili adaylığı yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayın programında 'milletvekilliği adaylığı için başvuru yapacak mısınız' sorusuna 'evet' yanıtını verdi.

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Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "milletvekili adaylığı başvurusunda bulunacak mısınız" sorusuna "Başvuracağım, prensip olarak milletvekillerimizin tamamı doğal adaydır." cevabını verdi.

"24 HAZİRAN'DA ADAY OLACAĞIM"

"Üç dönem konusunda genel MKYK'ya verilmişti. MYK'ya devredildi bu yetki. Üç dönemliklerle ilgil katı bir uygulama yok bizim partimizde. İhtiyaç durumlarına göre değerlendirme yapılacak. Ben de milletvekilliğine adaylığımı koyacağım. Şuanda başbakanlık görevimi tamamlamak istiyorum. Son başbakan olmak konusunda şunları hissediyorum. Dört yıldır korkunç olaylar başımıza geldi milletimizin desteği ve Allah'ın yardımı tabii Cumhurbaşkan'ımızın liderliğiyle atlattık. Hoşgörüm büyük ama yalana tahammülüm yok. Aşırı tepkimin nedeni yalan."

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