Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüştü
ABD ile yaşanan vize krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD ile yaşanan vize krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüştü. İki ülke arasında yaşanan vize krizi sonrası görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü ifade edildi.Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüştü. Telefondaki görüşme yarım saat sürdü
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