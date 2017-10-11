Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüştü ABD ile yaşanan vize krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirdi.