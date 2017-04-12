Başbakan Yıldırım İzmir'in çılgın projelerini açıkladı

Başbakan Yıldırım, "O gün (15 Temmuz gecesi) diyorum ki arkadaş insanların üzerine bomba yağdırıyor şu uçaklar, uçak kaldırın, bunları uzaklaştırın. Ne dese beğenirsiniz, 'Efendim yazılı emir gerekir'. Ben sana sabah yazılı izini gösteririm dedim. Şimdi yazılı izin orada, bol bol hatırasını yazsın. Bu da bize bir şey gösteriyor; bu sistemin arızası var. Ben torunuma cevap veremedim. Bana diyor ki 'dede bunlar bizim askerimiz değil mi', evet. 'Niye bizim insanların üzerine bomba atıyorlar.', 11 yaşındaki çocuk söylüyor bunu. Ne diyeceksiniz söyleyin bana. Bunun cevabı pazar günü verilecek" dedi.

Yıldırım, "FETÖ'yü biliyoruz da FETÖ'nün ağzıyla konuşanları anlamıyoruz. Kılıçdaroğlu ne diyor '15 Temmuz tiyatro, kontrollü darbe' 15 Temmuz'da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na ateş açılırken onlara yol açıldı yol" ifadesini kullandı.

İZMİR'İN ÇILGIN PROJESİ

Yıldırım ayrıca 'İzmir'in çılgın projesi' olarak nitelendirdiği projelere de değinerek şunları söyledi:

''İzmir'in çılgın projesini açıklıyoruz. İzmir Körfezi'ne köprü ve tünel yapıyoruz. Çiğili'den gireceksiniz, Narlıdere'den çıkacaksınız. 6 dakika.''