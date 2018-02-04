Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan taziye çadırını ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırılarında hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi, Rıfat Sinirli ve Fatma Avlar ile Suriye uyruklu Nadir Faris için kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, karayoluyla Reyhanlı ilçesine geçti. 

Burada, Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırılarda hayatını kaybeden Şanverdi, Sinirli, Avlar ile Faris için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Yıldırım, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. 

Yıldırım'a ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile Hatay Valisi Erdal Ata da eşlik etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mete Yarar´dan CHP´li Böke´ye terör ayarı

Mete Yarar´dan CHP´li Böke´ye terör ayarı

Ünlü Hollywood yıldızı Pattinson Müslüman oldu

Ünlü Hollywood yıldızı Pattinson Müslüman oldu

Afrin harekatı şehitlerimiz ve hayat hikayeleri

Afrin harekatı şehitlerimiz ve hayat hikayeleri

Yüzü insan gibi olan bu yaratık kıyamet habercisi mi?

Yüzü insan gibi olan bu yaratık kıyamet habercisi mi?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA